Турчинов пришел на допрос и удивлен «истерией»

Бывший первый вице-премьер-министр Украины Александр ТУРЧИНОВ сегодня во второй раз явился на допрос в СБУ, куда был вызван на 10.00.

Как заявил он журналистам, «я не знаю, по какому поводу меня вызывают. Меня удивляет та истерия, которую подняли СМИ (имеется в виду заявление председателя СБУ Валерия ХОРОШКОВСКОГО о том, что следователи не могут установить местонахождения А.ТУРЧИНОВА для вручения ему повестки на допрос – УНИАН)», - сказал А.ТУРЧИНОВ.

По его словам, когда ему стало известно, что его снова вызывают в СБУ, он попросил представителя Службы, чтобы тот взял для него повестку. «Не знаю, какие вопросы мне будут ставить. В прошлый раз я исчерпывающе ответил фактически на все вопросы, которые считал необходимым обсудить со следователем», - сказал А.ТУРЧИНОВ.

В то же время он допустил, что повторный допрос, скорее всего, также связан с делом о растаможивании 11 млрд. кубометров газа, поскольку выданная ему повестка подписана тем же следователем, с которым он общался в прошлый раз.

В тоже время А.ТУРЧИНОВ отметил, что вполне готов к изменению своего процессуального статуса (сейчас по указанному делу он фигурирует в качестве свидетеля – УНИАН).