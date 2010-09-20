БЮТ: по Конституции есть право на референдум, но как это сделать

В парламентской фракции "БЮТ-Батькивщина" не видят возможности для проведения референдума относительно отмены решения о ликвидации районных советов Киева.

Об этом в интервью “5 каналу” заявил член фракции "БЮТ-Батькивщина", председатель Киевской городской организации партии "Батькивщина" Анатолий СЕМИНОГА.

"К сожалению, нынешняя законодательная база не дает возможности провести местный референдум", - сказал народный депутат.

Он заметил, что Конституция предусматривает это право, но реализовать его технически просто невозможно.

А.СЕМИНОГА напомнил, что в свое время БЮТ пытался провести референдум относительно недоверия мэру Киева Леониду ЧЕРНОВЕЦКОМУ, но "сам ЧЕРНОВЕЦКИЙ должен был издать распоряжение о проведении такого референдума".

"Сегодня то же самое. Если мы начнем поднимать эту волну, мы насобираем инициативные группы, люди выразят свое мнение, но опять решение будет принимать господин ПОПОВ – разрешать проводить такой референдум или нет", - сказал он.

По словам народного депутата, в настоящее время Партия регионов фактически уничтожает местное самоуправление.

А.СЕМИНОГА выразил удивление, что в Киеве по указанию Партии регионов были ликвидированы райсоветы, тогда как в Донецке работает 11 райсоветов. "Почему Донецк имеет право избирать себе депутатов райсоветов, а Киев лишили этого права?", - спросил он.

Как заметил депутат, в настоящее время существует лишь один механизм, который позволил бы изменить ситуацию - избрание другой власти.