Семинога: события в Киевсовете - циничный рейдерский захват

Народный депутат, председатель Киевской городской организации ВО “Батькивщина” Анатолий СЕМИНОГА считает, что обращение его партии в суд по поводу захвата фракции БЮТ в Киевсовете не изменит ситуацию к лучшему.

Об этом он заявил во время эфира на “5 канале”.

А.СЕМИНОГА заметил, что руководство Киевсовета обнародовало якобы решение фракции БЮТ в Киевсовете о смене руководства фракции.

"Теперь нам говорят, что если вы не соглашаетесь, то обращайтесь в суд. Но мы знаем, что обращение в суд ничего хорошего нам не принесет, потому что сегодня суды работают на одну команду и решают ее проблемы", - сказал он.

А.СЕМИНОГА отметил, что события, которые состоялись в Киевсовете, являются циничным рейдерским захватом, что не дает возможности опротестовать это решение.

Он напомнил, что лидер "Батькивщины" Юлия ТИМОШЕНКО обратилась с письмом к руководству Киевсовета, в котором отметила фальсификацию подписей депутатов, якобы голосовавших за смену руководства фракции БЮТ в Киевсовете.

"Никто этого письма не зачитывал. Никто никаких движений на этот счет не делал. Никто сегодня не позволяет даже объявить настоящее решение на сессии Киевсовета, а делают то, что считают нужным, - сказал А.СЕМИНОГА.

Как сообщалось, 3 сентября УНИАН получил информацию о смене руководства фракции БЮТ в Киевсовете, согласно которой 31 августа на заседании фракции ее председателем был избран Денис МОСКАЛЬ. “За” проголосовали 17 из 32 членов фракции.

В тот же день председатель Киевской городской организации партии “Батькивщина” Анатолий СЕМИНОГА сделал заявление, в котором обвинил власть в попытке захватить контроль над фракцией БЮТ в Киевсовете и опроверг информацию о смене руководства фракции.

Невзирая на это, 9 сентября секретарь Киевского городского совета О.ДОВГИЙ объявил об избрании Д.МОСКАЛЯ председателем фракции БЮТ в Киевсовете вместо Т.МЕЛИХОВОЙ.

Т.МЕЛИХОВА, в свою очередь, заявила, что Д.МОСКАЛЬ избран председателем фракции БЮТ незаконно, и 9 сентября во время внеочередного заседания Киевсовета, где рассматривался вопрос о ликвидации районных советов, состоялся рейдерский захват фракции БЮТ.

16 сентября в пресс-службе депутата в Киевсовете Александра БРИГИНЦА сообщили, что фракция БЮТ заблаговременно подала в секретариат Киевсовета юридически заверенные обращения депутатов для объявления, но О.ДОВГИЙ не предоставил председателю фракции в Киевсовете слово для выступлению и не обнародовал поданные фракцией документы.

В частности, депутаты от БЮТ в Киевсовете предоставили для обнародования доказательства того, что оглашенное О.ДОВГИМ заявление на пленарном заседании 9 сентября о смене руководителя фракции БЮТ в Киевсовете является фальсификацией.

Это подтверждают в своих обращениях на имя О.ДОВГОГО депутаты В.НАУМЕНКО и В.ЯРЦЕВ, чьи подписи пытались использовать в качестве участников голосования з смену председателя фракции на собрании фракции 31 августа, которого не было.

Также фракция БЮТ подала в секретариат Киевсовета для обнародования на сессии 16 сентября, в частности, решение фракции об исключении из ее состава депутатов Александра ТОЛУБИЦКОГО, Олега ПЕТЬКУНА и Анатолия ШЕВЧЕНКО; заявление депутата Василия СЕНЧУКА, который вышел из состава фракции и заявил себя внефракционным, а также - решение Совета БЮТ об изменениях и правопреемственности фракции БЮТ в Киевсовете, что еще раз подтверждает легитимность Т.МЕЛИХОВОЙ как председателя фракции.

16 сентября на сессии Киевсовета О.ДОВГИЙ заявил, что Киевсовет не может принять во внимание решение Совета БЮТ о признании правопреемства фракции БЮТ в составе 14 депутатов.