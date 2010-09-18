Огрызко: нужно добиваться делимитации морской границы

Украина не может отступать от своей позиции относительно делимитации украинско-российской границы.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии «Нашей Украины», это подчеркнул экс-министр иностранных дел Украины Владимир ОГРЫЗКО, комментируя заявление действующего министра иностранных дел Константина ГРИЩЕНКО о совместном использовании Керченского пролива.

По его словам, в первую очередь наше государство должно добиваться делимитации границы в Азовском и Черном морях.

В.ОГРЫЗКО напомнил, что предыдущее руководство государства четко стояло на позиции, что все границы должны проходить по границам, определенным еще в советское время.

«Исходя из этой очевидной истины, украинская сторона предлагала российской стороне заключить соответствующие соглашения о проведении делимитации границы, как на суше, так и на море», - подчеркнул В.ОРГЫЗКО.

Он отметил, что тогда огромными усилиями удалось достичь договоренностей относительно границы по суше, другая ситуация складывалась с делимитацией морской границы, и в частности, Керченского пролива. «Несмотря на очевидные документальные подтверждения, российская сторона не желала заключать с Украиной соглашение о делимитации морской границы согласно документам советских времен», - подчеркнул экс-министр.

В.ОГРЫЗКО отметил, что последние сообщения из Москвы о ходе переговоров на этот счет свидетельствуют что позиция российской стороны остается неизменной. «И она хочет фактически через соглашение забрать часть территории Украины. Безусловно, ни одно правительство на такие вещи пойти не может», - подчеркнул он.

В.ОГРЫЗКО напомнил, что предыдущая власть предлагала заключить соглашение, которое бы предусматривало обеспечение российской стороне реализации экономических, экологических, безопасности и других интересов.

«То, что сейчас предлагает новая украинская власть, мне кажется, идет несколько в другом направлении, поскольку совместное использование Керченского пролива является чем-то новым в наших двусторонних отношениях», - отметил В.ОГРЫЗКО.

В то же время, по его словам, более детально можно будет комментировать возможные договоренности после детального ознакомления с конкретными предложениями украинской стороны.