Украина предлагает России совместно использовать Керчь-Еникальский канал

Украина предлагает России простое решение по Керчь-Еникальскому каналу, которое позволит совместно его использовать.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции в Москве сказал министр иностранных дел Украины Константин ГРИЩЕНКО по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем ЛАВРОВЫМ.

«Мы предложили в договоре, где будет определена граница, четко зафиксировать, что мы совместно эксплуатируем канал на паритетных основах, а также что проход любых иностранных военных, специальных судов возможен только с согласия обеих сторон», - сказал К.ГРИЩЕНКО.

По его словам, таким образом исключается возможность входа в территориальные воды Украины и РФ, в Азовское море иностранных судов военного предназначения без согласия двух стран одновременно.

«В нашем понимании такой договор должен быть комплексным, то он, по сути, снимает все озабоченности, но пока нам не удалось убедить наших российских партнеров, что такой подход является наиболее эффективным с точки зрения обеих сторон», - сказал К.ГРИЩЕНКО и добавил, что поиск приемлемого решения будет продолжен.

Он подчеркнул, что решение, которое предлагает Украина, наиболее простое, понятное и не требует «слишком большой креативности».

К.ГРИЩЕНКО подчеркнул, что Украина продолжает настаивать на своем подходе определения границы.

Он напомнил, что украинская сторона считает, что между УССР и РСФСР в Советском Союзе существовала линия размежевания, отмеченная на картах, и по ней надо проводить государственную границу.

Он добавил, что такой принцип был избран при определении сухопутной границы.

«Мы исходим из того, что нам не надо отходить от этого принципа. Он очень простой, понятный и легко реализуется», - сказал К.ГРИЩЕНКО.

В свою очередь С.ЛАВРОВ добавил, что стороны договорились продолжать искать компромиссное решение.

Он отметил, что границы обозначались не для обозначения административных границ, а для того, чтобы удобнее вести хозяйственную деятельность в этой акватории.

«Украинская сторона считает по другому….Но, по сути, у нас особых расхождений с Украиной нет. Наши позиции с обеих сторон заключаются в том, чтобы обе страны свободно пользовались Керчь-Еникальским каналом и чтобы обе страны совместно разрабатывали свои проекты инфраструктурные и экономические», - сказал он.

По словам С.ЛАВРОВА, Россия предложила три варианта решения, которые опираются на существующие прецеденты.

Он выразил уверенность, что будет найдено решение, которое устроит обе стороны.

Справка УНИАН. Украина и Россия пытаются разделить Керченский пролив с 1996 года. Конфликтность вопроса заключалась в том, что позиция украинской стороны основывается на советских картах, где линия границы между Крымской областью УССР и Краснодарским краем РСФСР проходила по середине между их берегами. В этом случае искусственно вырытый в мелководном проливе Керчь-Еникальский канал, по которому суда проходят к нескольким российским портам Азова, отошел бы Украине. Российская сторона с этим не согласна и предлагает провести границу по середине судоходного фарватера.