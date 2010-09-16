Генсекретарь ЕНП - о ситуации в Украине: мы очень-очень обеспокоены

Генеральный секретарь Европейской народной партии (ЕНП) Антонио ЛОПЕС-ИСТУРИЗ заявляет об обеспокоенности политической ситуацией в Украине.

Об этом он сказал собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе вечером 15 сентября на саммите ЕНП после встречи с председателем партии “Батькивщина” Юлией ТИМОШЕНКО.

“На протяжении последних недель мы очень внимательно изучали ситуацию в Украине, и мы обнаружили, что мы очень-очень обеспокоены тем, что нет 100%-й свободы прессы, свободы высказываний в стране. Мы видим эволюцию, которая беспокоит нас очень сильно, с этим новым правительством, а также относительно создания параллельных структур партии (“Батькивщина” – УНИАН), что также, конечно, мы со стороны ЕНП осуждаем”, - сказал А.ЛОПЕС-ИСТУРИЗ.

Он отметил, что все эти процессы вынудили ЕНП разработать резолюцию, которая была одобрена 13 сентября Политической ассамблеей партии, состоящей из представителей всех партий - членов ЕНП.

“Мы будем пристально следить за развитием текущих политических событий в стране. Наша партия всегда на стороне свободы, абсолютной свободы слова, свободы прессы”, - сказал А.ЛОПЕС-ИСТУРИЗ.

Он также выразил обеспокоенность задержанием в аэропорту “Борисполь” киевского представителя Фонда Конрада Аденауэра Нико ЛАНГЕ.

Как сообщал УНИАН, 13 сентября Политическая ассамблея ЕНП одобрила резолюцию, в которой выразила обеспокоенность сворачиванием свободы слова, использованием правосудия в политических силах, а также осудила вмешательство государства Украина в дела партии “Батькивщина”.

В документе ЕНП также выразила поддержку украинским партиям, которые имеют статус наблюдателей при ЕНП - “Батькивщине”, Народному Руху Украины и “Нашей Украине” и призвала Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА и власть прекратить антидемократические действия.