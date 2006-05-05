Президент не нашел времени для Януковича и Симоненко

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО сегодня планирует провести встречи с лидерами блока «Наша Украина» Юрием ЕХАНУРОВЫМ, лидером БЮТ Юлией ТИМОШЕНКО и лидером Социалистической партии Украины Александром МОРОЗОМ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщила пресс-секретарь Президента Ирина ГЕРАЩЕНКО.

Она подчеркнула, что встречи запланированы как с лидерами потенциального парламентского большинства, так и потенциальной парламентской оппозиции.

По ее словам, консультации будут проводиться в формате с глазу на глаз.

Как сказала И.ГЕРАЩЕНКО, первая встреча Президента состоялась с Ю.ЕХАНУРОВЫМ, на 12.00 запланирована встреча с Ю.ТИМОШЕНКО, а на 13.00 – с А.МОРОЗОМ.

И.ГЕРАЩЕНКО сообщила, что после встреч пресс-служба будет распространять короткие информационные сообщения по их итогам.

Пресс-секретарь Президента заметила, что во время встреч планируется обсудить вопрос формирования парламентской коалиции, вопросы внешней и внутренней политики.

В то же время она отметила, что на сегодняшний день встреча главы государства с лидером Партии регионов Виктором ЯНУКОВИЧЕМ и лидером КПУ Петром СИМОНЕНКО не запланирована.

«На сегодняшний день не назначены встречи с ЯНУКОВИЧЕМ и СИМОНЕНКО, хотя, возможно, они еще появятся до вечера», - сказала И.ГЕРАЩЕНКО.

Она сообщила, что Президент сегодня имеет очень напряженный график, в частности, встреча с представителями крымской элиты, а также должен дать эксклюзивное интервью телеканалу «Интер» к 9 Мая.

И.ГЕРАЩЕНКО отметила, что в любом случае встречи с В.ЯНУКОВИЧЕМ и П.СИМОНЕНКО состоятся в ближайшее время.

Как сообщал УНИАН, 4 мая в Вильнюсе В.ЮЩЕНКО сказал, что намерен 5 мая встретиться с лидерами политических сил, которые прошли в парламент.

«На пятое число запланированы встречи с политическими лидерами, где я по графику приму всех, в том числе и Ю.ТИМОШЕНКО, в том числе и А.МОРОЗА, в том числе и Ю.ЕХАНУРОВА, В.ЯНУКОВИЧА, П.СИМОНЕНКО, – тех, кто желает провести соответствующие консультации с Президентом. Я демонстрирую «открытые двери» в этом диалоге и сделаю все, что зависит от меня, чтобы процесс (формирование) коалиции, который, безусловно, находится на финальном этапе, получил новый импульс и был завершен в ближайшие неделю-две», - сказал В.ЮЩЕНКО.