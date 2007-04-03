Чорновил: Балога и Тимошенко довели Ющенко до состояния загнанного зверя

Народный депутат от Партии регионов Тарас Чорновил считает, что "Балога и Тимошенко загнали Ющенко в информационный угол и довели его до состояния загнанного зверя". Такое мнение народный депутат выразил сегодня в интервью журналистам в кулуарах Верховной рады. По его словам, "в последнее время Ющенко предоставляли дозированную информацию, в которой все данные были сфабрикованы. Ему предоставлялась информация о том, что, вроде бы, все выступают против него (Президента)". Т.Чороновил заметил, что и во время выборов, и сейчас многие депутаты поддерживают взгляды Виктора Ющенко.

РБК-Украина