Семинар "Развитие Личности: практика воздействия образами выдающихся личностей"

В среду, 15 сентября 2010 г., в 18.40 в рамках партнерской Программы УНИАН-Фабрика коммуникаций состоится семинар Валентина БАДРАКА - автора популярной серии книг "Стратегии гениев", директора неправительственного аналитического "Центра исследований армии, конверсии и разоружения" (ЦИАКР) и Агентства оборонных новостей Defense Express - на тему: "Развитие Личности: практика воздействия образами выдающихся личностей".

Семинар построен на основе синтеза стратегий выдающихся людей.

Вы станете первыми, кто на семинаре узнает о НОВОМ ПРОЕКТЕ информагентсва УНИАН.

В.БАДРАК проанализировал более 400 биографий известных на планете людей, которых принято называть гениями. Среди них: Николай и Елена Рерих, Альберт Швейцер и Елена Бреслау, Артур Конан Дойл и Джин Лекки, Сенека Младший и Паулина Помпея, Ярослав Мудрый и Ирина, Агриппина Младшая, Билл Гейтс, Клеопатра, Александр Македонский, Жанна д’Арк, Гай Юлий Цезарь, Мадонна, Зигмунд Фрейд и многие др.

Успешные практики моделирования стратегий достижения успеха. Универсальная матрица победителя. Идея – ключевой принцип личностного роста современного человека. Воля как двигатель в продвижении идеи. Методики стимуляции воли. Технологии воздействия на массовое сознание. Методики создания очагов воздействия на массовое сознание.

Подробнее http://www.fabrikacom.com.ua/news/anonsy_treningov/1-0-1

ДЛЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СМИ ВХОД БЕСПЛАТНЫЙ. Семинар состоится в информагентстве УНИАН (ул. Крещатик, 4).

Аккредитация по тел. (097) 599-60-92, (066) 050-32-52. E-mail: market@meta.ua

Контактное лицо: Татьяна Елфимова