Клюев говорит, что с Литвиным комфортно

Первый вице-премьер-министр Украины Андрей КЛЮЕВ надеется на создание коалиций Партии регионов с Народной партией в местных советах разных уровней по результатам выборов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил, выступая сегодня с приветствием от Партии регионов на втором этапе ХІ съезда Народной партии.

По словам А.КЛЮЕВА, Партия регионов достаточно тесно и плодотворно сотрудничает с Народной партией. «Мы вместе уже около полугода, мы вместе работаем в коалиции, нам с вами комфортно, мы чувствуем вас в вашей политической силе настоящих партнеров и соратников», - сказал А.КЛЮЕВ.

В преддверии местных выборов он пожелал Народной партии всяческих успехов.

«Я думаю, что мы и на местном уровне, не думаю, а знаю, будем вместе с вами работать и создавать коалиции, строить новую Украину… Я надеюсь, что мы вместе не один год будем работать на благо нашего государства», - сказал А.КЛЮЕВ.