Литвин: единственным государственным языком в Украине будет украинский

Председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН заявляет, что украинская речь будет единственным государственным языком в Украине.

«Считаю необходимым еще раз заявить - украинский язык был, есть и будет государственным», - сказал В.ЛИТВИН вчера в эфире на «5-м канале», сообщили УНИАН в пресс-службе ВР.

Спикер сказал, что без украинского языка «не будет государства Украина».

Руководитель парламента отметил важность спокойного и взвешенного обсуждения вопроса об использовании в Украине других языков. В этом контексте В.ЛИТВИН сказал мнение, что законопроект «О языках в Украине», зарегистрированный недавно в парламенте, развивает Закон «О языках в Украинской ССР», который, по его словам, является одним из лучших в этой сфере.

«Нам нужно сделать все, чтобы языковую тематику использовать для сплочения, единения нашего общества, чтобы не посеять раздор и не рассорить людей», - сказал председатель ВР. «К величайшему сожалению, у нас пока еще мало качественного продукта украинского происхождения, который бы базировался на украинском языке, - отметил он. - Мы должны сосредоточить усилия на том, чтобы получило развитие издательство украинской книги, чтобы у нас были достойные продукты в киноиндустрии, в телевизионном пространстве».

Отвечая на вопрос, готовы ли представители коалиции внести законопроекты, которые бы способствовали этому, председатель Верховной Рады заявил: «Как свидетельствует анализ украинского законодательства, у нас достаточно хороших законов в этой сфере. Проблема - в их исполнении». Кроме того, по его мнению, заслуживает внимания такое обстоятельство: «В периоды активизации разговоров и громких заявлений о необходимости развития украинской культуры финансирование этой сфере было на самом низком уровне. А когда меньше говорили об этом - росли государственные расходы».

“Власть должна меньше говорить и больше делать”, - сказал В.ЛИТВИН.