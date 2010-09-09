Янукович обещает поотбивать руки чиновникам, ворующим из госбюджета

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ обещает «поотбивать руки» бывшим и нынешним чиновникам, причастным к разворовыванию средств государственного бюджета.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства заявил в своем выступлении на заседании Совета регионов, которое проходит сейчас в г. Буче Киевской области.

«Вы видите, какая суматоха сейчас происходит среди наших предшественников. Это не случайно, потому что, когда они руководили, они думали, что можно делать все, что угодно, – все спишут выборы», - заметил Президент Украины, имея в виду возбуждение уголовных дел в отношении бывших высокопоставленных должностных лиц, которых обвиняют, в частности, в разворовывании государственных средств и в превышении служебных полномочий.

При этом глава государства отметил, что умышленно не называет конкретных фамилий: «Это скажет следствие и суд. Но в стране каждый должен знать, что закон, правоохранительные органы должны охранять все, что принадлежит всему украинскому народу, в том числе и бюджет».

В.ЯНУКОВИЧ обратил внимание и строго предупредил нынешних представителей органов государственной власти о недопустимости злоупотребления средствами государственного бюджета.

«Поотбиваю руки. Не будут ничего уже брать этими руками», - отметил он.

В.ЯНУКОВИЧ также заметил, что в возбуждении уголовных дел правоохранительными органами и привлечении к ответственности бывших и нынешних чиновников нет политической составляющей.

«Никакие политические процессы и попытка все это на политику списать – не будет такого», - заявил глава государства.