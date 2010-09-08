Эксперт прочит Одессе выборы «на грани права и морали»

Директор Агентства моделирования ситуаций (АМС) Виталий БАЛА прогнозирует, что выборы мэра и депутатов городского совета Одессы будут одними из наиболее жестких и циничных, с использованием всего спектра деструктивных технологий.

Об этом говорится в переданном агентству УНИАН комментарии В.БАЛЫ относительно выдвижения первых кандидатов в мэры Одессы.

По мнению эксперта, выборы в Одессе будут проходить «на грани права и морали».

«Что касается особенностей кампании, то будет использован весь спектр «черных» и «серых» деструктивных политтехнологий. Чего стоят только заявления властей о том, что поджоги и нападения – норма предвыборной жизни Южной Пальмиры! Однако главной причиной разгула деструктивных технологий является тот факт, что нынешняя городская власть попросту не готова вести конструктивную дискуссию, отчитываться за свою деятельность, понимая, что может только потерять в глазах избирателей», - считает В.БАЛА.

По мнению эксперта, в регионе должен появиться центр стабилизации, который не допустит выхода кампании за рамки закона. В частности, предполагает В.БАЛА, «региональная власть в лице губернатора смогла бы найти механизмы обеспечения, по меньшей мере, правопорядка в области в ходе всей кампании – агитации, голосования, подсчета голосов».