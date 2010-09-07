Потенциальные кандидаты в мэры объединяются против админресурса
В среду, 8 сентября, в 10:30 в информационном агентстве УНИАН (ул. Крещатик, 4, конференц-зал) состоится пресс-конференция на тему: «Потенциальные кандидаты в мэры областных центров объединяются накануне выборов, чтоб избежать применения административного ресурса против них на местах».
Участники пресс-конференции намереваются обратиться к Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ с требованием обеспечить проведение демократических выборов в стране, и призвать международные организации активно освещать местные выборы. Также они озвучат проблемы, с которыми сталкиваются потенциальные кандидаты в мэры во время подготовки к проведению избирательной кампании на местах.
Участники:
Юрий СОЛОВЕЙ, лидер ОО «Общественный Форум Ивано-Франковска», потенциальный кандидат в мэры Ивано-Франковска,
Алексей ГОНЧАРЕНКО, лидер ОО «Качество жизни», потенциальный кандидат в мэры Одессы,
Андрей БИЛОГРИЩЕНКО, лидер ОО «Харківські сузір’я», потенциальный кандидат в мэры Харькова,
Михаил КРАЙС, лидер ОО «Буковинська Ра», потенциальный кандидат в мэры Черновцов.
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