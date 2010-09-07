Оппозиции уже понадобился перерыв в парламенте
11:21, 07 сентября 2010Политика
1271 0
Мартынюк объявил: до 11.30
В работе Верховной Рады Украины объявлен перерыв до 11.30.
Как передает корреспондент УНИАН, перерыв объявил первый заместитель председателя парламента Адам МАРТЫНЮК по требованию фракций БЮТ и “Наша Украина – Народная самооборона”.
Во время перерыва состоятся консультации относительно повестки дня сегодняшнего заседания.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter