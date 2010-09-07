Оппозиции уже понадобился перерыв в парламенте

Мартынюк объявил: до 11.30

В работе Верховной Рады Украины объявлен перерыв до 11.30. Как передает корреспондент УНИАН, перерыв объявил первый заместитель председателя парламента Адам МАРТЫНЮК по требованию фракций БЮТ и “Наша Украина – Народная самооборона”. Во время перерыва состоятся консультации относительно повестки дня сегодняшнего заседания.

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