Янукович ждет от Ющенко уважения к представителям украинского народа

Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ призывает Президента и оппозицию к сотрудничеству.

Об этом он заявил, выступая со сцены на Европейской площади, куда неожиданно прибыл на концерт.

«Мы сегодня призываем Президента и оппозицию вместе с нами строить наше государство, работать на улучшение жизни наших людей, строить светлую страну», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

«Я призываю вас всех к миру и к единству, только это может быть нашим будущим – единство украинского народа», - сказал он.

Премьер подчеркнул: «Если Президент исповедует принципы демократии и он их придерживается, он должен знать их функциональные принципы».

«Выбор украинского народа не зависит от точки зрения Президента – он должен его (выбор - УНИАН) уважать, также он должен уважать представителей украинского народа», - подчеркнул В.ЯНУКОВИЧ.

Он заверил, что все решения, которые принимает правительство, направлены на улучшение жизни людей. В то же время он также отметил: «Мы не будем поддерживать инициативы, которые выходят за рамки законов и Конституции».