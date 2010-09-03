«Благословить» повторный конкурс на скандальные частоты попросят Кабмин

В Национальном совете по вопросам телевидения и радиовещания заявляют, что повторный конкурс на те частоты “5 канала” и TBi, предоставление которых Киевский апелляционный административный суд признал незаконным, будет проведено в случае разрешения на это Кабинета министров Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом члены Нацсовета сообщили сегодня на брифинге.

Отвечая на вопрос, что после решения суда будет с частотами “5 канала” и TBi, председатель Нацсовета Владимир МАНЖОСОВ сказал, что если повторный конкурс на эти частоты будет, то на них смогут претендовать и TBi, и “5 канал”, и другие телеканалы, которые примут участие в этом конкурсе.

Если же, по его словам, конкурса не будет, то эти частоты пойдут на развитие цифрового вещания в Украине.

В свою очередь, член Нацсовета Оксана ГОЛОВАТЕНКО заметила, что повторный конкурс будет проведен в том случае, если на это будет разрешение правительства.

Она напомнила, что в связи с процессом внедрения в Украине цифрового вещания с 1 января нынешнего года, действует мораторий на предоставление частот для аналогового вещания в Украине. Из-за этого, по ее словам, Нацсовет не может проводить конкурсы на подобные частоты, и разрешение на это, учитывая экстраординарность случая, может дать Кабинет министров.

О.ГОЛОВАТЕНКО заметила, что когда Нацсовет получит ответ от правительства, члены Нацсовета соберутся и объявят о своих действиях.

При этом она добавила, что Нацсовет еще не обращался с запросом к Кабмину, поскольку до сих пор не получил полного текста решения суда.

Справка УНИАН. 8 июня 2010 года Киевский окружной административный суд полностью удовлетворил исковые требования медиа-холдинга U. А. Inter Media Group, отменив решение Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания от 27 января 2009 года о результатах конкурса, в соответствии с которым TBi получил 33 частоты, "5 канал" – 26 частот.

30 августа Киевский апелляционный административный суд подтвердил незаконность решения Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания о предоставлении частот телеканалам ТВi и "5 канал".

Телеканал TBi заявил о намерении обжаловать это решение в Высшем административном суде Украины.

По сообщению Киевского апелляционного админсуда, полный текст его решения должен быть готов сегодня, 3 сентября.