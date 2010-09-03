В случае возвращения к Конституции-96 возникнет очень много вопросов

Выборы в Верховную Раду Украины должны быть проведены весной следующего года, если политическая реформа 2004 года будет упразднена.

Такое мнение в интервью УНИАН высказал народный депутат Украины от “Нашей Украины” Юрий КЛЮЧКОВСКИЙ, комментируя заявление министра юстиции о том, что Минюст направил в Конституционный Суд свое заключение о наличии оснований для отмены изменений к Конституции 2004 года.

Ю.КЛЮЧКОВСКИЙ заметил, что в случае возобновления действия Конституции 1996 года срок полномочий парламента сократится до четырех лет, и очередные выборы должны будут пройти в последнее воскресенье марта 2011 года.

“Возможно, это тоже один из ходов, который нужен нынешней власти. Может, они хотят очередных выборов, чтобы тотально захватить власть в государстве без всяческих союзников”, - отметил он.

Также, по его словам, может встать вопрос легитимности пребывания в должности действующего Президента, который избирался с меньшими полномочиями.

В то же время депутат заметил, что в случае отмены изменений к Конституции 2004 года возникнет очень много вопросов. Так, ни из одного существующего юридического документа не вытекает, что возобновится действие предыдущего текста Основного закона. Также возникнет вопрос, вступали ли вообще в силу новые положения Конституции, если была нарушена процедура принятия этих норм.

Ю.КЛЮЧКОВСКИЙ также не понимает, что будут делать со всем тем, что происходило в последние годы, в том числе с решениями Конституционного Суда, с полномочиями правительства, Президента, с внеочередным роспуском парламента из-за недееспособности коалиции и тому подобное.

“Если эта Конституция не была действующей с самого начала, а только так можно толковать неконституционность ее принятия, тогда какие должны быть юридические последствия?” - спросил Ю.КЛЮЧКОВСКИЙ.

По его словам, не известно, ответит ли на эти вопросы КС, создаст ли “ситуацию полного хаоса” в стране, который, “возможно, будет выгоден действующей власти – поскольку тогда можно будет делать все, что хочешь”.

Как сообщал УНИАН, сегодня министр юстиции Украины Александр ЛАВРИНОВИЧ заявил, что Министерство юстиции Украины направило в Конституционный Суду свое заключение о наличии оснований для отмены изменений к Конституции 2004 года.