У Азарова подумывают отбирать жилье за несвоевременную уплату ЖКУ?

Правительство Николая АЗАРОВА инициирует принятие законопроекта, который позволит отбирать у граждан жилье за несвоевременную уплату жилищно-коммунальных услуг.

Об этом заявил министр труда и социальной политики оппозиционного правительства Андрей ПАВЛОВСЬКИЙ, сообщили УНИАН в пресс-службе БЮТ.

Он сообщил, что соответствующим правительственным законопроектом, который Верховная Рада будет рассматривать в начале очередной сессии парламента, предлагается с 1 января 2011 года отменить временный запрет на взимание с граждан пени за несвоевременную уплату жилищно-коммунальных услуг.

По словам А.ПАВЛОВСКОГО, действующим законодательством предусмотрено, что такой запрет действует до момента существования в государстве задолженности по выплате заработной платы, пенсии и стипендии.

«С приходом к власти ЯНУКОВИЧА и АЗАРОВА эта задолженность только растет, в частности, на протяжении последних месяцев она увеличилась более чем на 300 млн. грн., особенно в Донецкой, Луганской и Харьковской областях – которые традиционно поддерживают Партию регионов», - отметил он.

А.ПАВЛОВСКИЙ также отметил, что, по официальным данным правительства, население рассчитывается за газ и жилищно-коммунальные услуги более чем на 85%, в то же время задолженность предприятий теплокоммунэнерго за газ составляет около 60%.

«Возникает вопрос: куда исчезает разница в 25%? В чьих карманах оказываются миллиарды гривен?», - сказал он.

Министр труда и социальной политики оппозиционного правительства также напомнил, что правительство Н.АЗАРОВА повысило цену на газ для населения на 50% в этом году и еще на 50% планирует поднять в следующем. Вместе с тем, по словам А.ПАВЛОВСКОГО, есть информация, что облгазы, которые принадлежат бизнесмену Дмитрию ФИРТАШУ, задолжали за газ 10 млрд. грн.

«Так может было бы лучше правительству АЗАРОВА взимать задолженность с ФИРТАША, чем драть три шкуры и брать пеню с людей, которым они задерживают заработную плату?», - спросил А.ПАВЛОВСКИЙ.

Он отметил, что отредактированный «регионалами» Гражданский кодекс позволяет в случае несвоевременной уплаты за жилищно-коммунальные услуги и неуплаты пени изымать жилье граждан.

«То есть, вместо того, чтобы оказывать помощь малообеспеченным слоям населения и пенсионерам, правительство АЗАРОВА наоборот будет выбрасывать их на улицу, и в стране вместе с растущей армией безработных вырастет количество бездомных граждан», - резюмировал А.ПАВЛОВСКИЙ.