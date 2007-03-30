Чорновил в этом году наконец получит диплом о высшем образовании

Народный депутат из фракции Партии регионов Тарас ЧОРНОВИЛ надеется уже этой осенью получить диплом о высшем образовании.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом депутат сообщил в четверг в вечернем прямом эфире Ивано-Франковского FM-радио “Западный полюс”, отвечая на вопрос слушателей о его образовании.

“Я вам сразу говорю, что я единственный депутат, кто везде и всюду, не скрывая, говорит, что у меня нет официального диплома о высшем образовании, - сказал Т.ЧОРНОВИЛ. – Этим я, по-видимому, отличаюсь от Романа ЗВАРИЧА и многих других подобных коллег, которые что-то выдумывают, что-то вырисовывают, называют неизвестные учреждения и университеты, которых в действительности не существует”.

Он напомнил, что как сын диссидента, “имел негласный запрет на высшее образование в советские времена”. “Только в 1996 году я смог поступить только на заочный, только не на гуманитарную дисциплину, я поступил на биологический факультет. Но когда я должен был заканчивать, уже начались те события, и я понял, что никогда в жизни не буду работать биологом. Я не привык фальшивить... и тогда оставил учебу”, - рассказал Т.ЧОРНОВИЛ.

По словам политика, позже, когда он стал народным депутатом, поступил во Львовский университет на факультет международного права. ”Но не окончил, его я окончу, наверное в этом году, - объяснил Т.ЧОРНОВИЛ. - Не окончил абсолютно по одной причине. Я не скрываю. Это моя проблема. В 2004 году осенью должна была быть последняя сессия, потом выпускные и диплом. У меня тогда не было возможности приехать во Львов. Я тогда возглавлял штаб Януковича”. Он заметил, что “тогда была настороженность, жесткое противостояние, и люди были, особенно в Галичине, до того радикально настроены и категоричны, что мой приезд во Львов не имел бы ничего хорошего для меня. Этоя сейчас могу свободно приезжать во Львов, Франковск, Тернополь...”. Т.ЧОРНОВИЛ сказал, что в том году пропустил сессию и его отчислили из университета, но на сегодня его “восстановили”. “И под осень я собираюсь окончательно досдать экзамены, последние сессии, защитить диплом и буду специалистом по международному праву”, - сказал Т.ЧОРНОВИЛ.