Ющенко: консультации по поводу роспуска ВР назначены на завтра

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО приглашает на завтра руководителей фракций и групп Верховной Рады для консультаций по поводу роспуска парламента.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Президент сказал на пресс-конференции в Луганске, комментируя заявление премьер-министра Украины Виктора ЯНУКОВИЧА о том, что обращение Президента в парламент было “безответственным и ошибочным” и что он хочет встретиться с В.ЮЩЕНКО.

«Я на завтра приглашаю к себе руководителей фракций парламента Украины, чтобы официально донести свою позицию по этому вопросу и провести соответственно официальные консультации», - отметил В.ЮЩЕНКО, добавив, что в случае необходимости снова может завтра встретиться с премьером.

В.ЮЩЕНКО напомнил, что вчера между ним и В.ЯНУКОВИЧЕМ состоялись консультации, которые продолжались более 3,5 часов.

«Я в официальном порядке донес свое виденье тех процессов, которые происходят по формированию конституционного большинства в ВР», - сказал Президент, повторив свою позицию, что процессы переформатирования коалиции являются глубоко неконституционными и недемократическими. «Подчеркиваю еще раз, он (процесс) граничит с узурпацией власти и изменением конституционного строя в Украине. Хотел бы выделить отдельно, что это - ревизия человеческого выбора, который был задекларирован в марте 2006 года. Никто в стране - если мы исходим из норм Конституции, что единственным легитимным источником власти является народ – не имеет права делать ревизию политических результатов волеизъявления. Избиратель свое слово сказал», - подчеркнул В.ЮЩЕНКО.

Он отметил, что Конституция регламентирует четкий порядок создания коалиции, а регламент ВР его детализирует.

В.ЮЩЕНКО сказал, что не собирается проводить дискуссии по этому вопросу. «Я являюсь гарантом Конституции, моя задача как Президента - обеспечить то, чтобы воля избирателя, которую он реализовал во время пропорциональных выборов народных депутатов в ВР, была реализована», - подчеркнул он.

Президент убежден, что необходимо унять эмоции и заняться работой, а не заниматься политиканством. «Не делать вид и не формулировать двойные стандарты ни к законам, ни к украинской политике. Вопрос намного серьезнее, чем кто-то его хочет представить – это не просто игрушка, что два народных депутата, или три, или десять народных депутатов куда-то перешли. Вы знаете, есть страны, в которых политическая стабильность держится на преимуществе одного голоса большинства над меньшинством. Сегодня, начиная с Германии и заканчивая, кажется, Италией, никто не покупает, никто никуда не переманивает, никакая налоговая над ним не работает, никакая санитарная служба над ним не работает. Просто суть политики имеет такую структуру, такое воспитание, что находят в себе силы, даже при таких политически равных возможностях коалиции и оппозиции, уважать голос избирателя», - подчеркнул Президент. По его словам, вместо этого у нас начинают комментировать, какие мотивы побуждали того или другого депутата переходить в коалицию.

«В Конституции места для эмоций нет – есть закон. Я призываю сегодня и председателя ВР, и премьер-министра, и парламентское большинство следовать исключительно духу и норме Конституции. Тогда мы получим ответ, как формировать политическую стабильность в стране...», - сказал глава государства.

Как сообщал УНИАН, сегодня представитель Президента Украины в ВР Роман ЗВАРИЧ заявил, что Президент пригласил руководство ВР и парламентских фракций в понедельник, 2 апреля, принять участие в консультациях по поводу политической ситуации в Украине, в частности и в Верховной Раде.