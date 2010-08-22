Автору 10 заповедей украинского национализма поставили памятник

Сегодня в селе Угорники Ивано-Франковского городского совета ко дню Независимости Украины торжественно открыли памятник одному из идеологов ОУН, куратору военного отдела ОУН в послевоенные годы, преемнику Бандеры на посту главы Провода ОУН - Степану Ленковскому (1904-1977).

Как передает корреспондент УНИАН, памятник открыли в отреставрированном сквере села на перекрестке улиц Федорченко, Черемуховой и Повстанцев.

На торжественное открытие прибыли ветераны УПА, лидеры правых местных партий, представители власти, жители села. Священники освятили монумент.

Выступая на торжественном вече, ораторы вспоминали жизнь своего земляка, который посвятил ее «украинскому национальному движению и борьбе за независимость Украины».

«Получишь Украинское государство, или згинеш в борьбе за нее»- именно так начинается Декалог украинского националиста. Его написал галичанин, уроженец села Угорники, теперь Ивано-Франковского городского совета, С.Ленковский.

По мнению ораторов С.Ленковский «как аналитик, философ, публицист и теоретик много сделал для становления и активной деятельности ОУН». “И именно накануне 19-й годовщин Независимости Украины, - отметил депутат областного совета, кандидат исторических наук, исследователь жизни и творчества автора Декалога, Александр СЫЧ, - такие деятели, как Степан Ленковский, заслужили, чтобы их именами называли улицы, устанавливали им памятники».

Автор памятника - лауреат Национальной премии имени Тараса Шевченко Василий ВИЛЬШУК.