ГПУ объявила Данилишина в розыск

Генеральная прокуратура Украины объявила бывшего министра экономики Богдана ДАНИЛИШИНА в розыск и заочно выдвинула ему обвинение.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил руководитель пресс-службы Генпрокуратуры Юрий БОЙЧЕНКО.

Как сообщал УНИАН, в отношении Б.ДАНИЛИШИНА возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 - злоупотребление служебным положением, что повлекло тяжкие последствия - по факту причинения им убытков государству на сумму 4,5 млн. грн. при согласовании ГП “МА «Борисполь» применения процедуры закупки у одного участника.

Некоторые СМИ со ссылкой на источники в ГПУ сообщали, что Б.ДАНИЛИШИН скрывается в Германии, куда он выехал за день до возбуждения уголовного дела.

Между тем в Федеральной полиции Германии заявили, что не имеют информации о том, что бывший министр экономики Украины Б.ДАНИЛИШИН якобы находится на территории ФРГ.