Пресс-секретарь Ющенко: Янукович или лукавит, или не знает, что в стране

Пресс-секретарь экс-Президента Виктора ЮЩЕНКО Ирина ВАННИКОВА считает, что действующего Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА ограждают от информации о событиях в стране.

Об этом она заявила в эфире ТВі, сообщили УНИАН в пресс-службе телеканала.

«Или он лукавит, или не хочет замечать очевидные факты, которые угрожают свободе слова, или, действительно, его ограждают от информации. При желании окружение Президента может подавать ему информацию, какую считает нужной», - сказала И.ВАННИКОВА.

Она убеждена, что “информационный голод вокруг Президента В.ЯНУКОВИЧА является спланированной политикой”.

И.ВАННИКОВА считает, что судьба общественного телевидения сегодня зависит от общества. По ее мнению, уровень общественного сознания сегодня близок к нулевому.

И.ВАННИКОВА также считает, что 26 августа станет судным днем для Украины и демократии, когда состоится заседание Киевского апелляционного административного суда, на котором будет решаться судьба частот и лицензий ТВі и «5 канала».