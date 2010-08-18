Донецкий губернатор о русском языке, суде и политиканских моментах

Председатель Донецкой облгосадминистрации, депутат Донецкого облсовета Анатолий БЛИЗНЮК уверен, что следущая сессия областного совета примет повторно решение о развитии русского языка в регионе, которое «будет действовать совершенно на законных основаниях».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Донецкой облгосадминистрации, так А.БЛИЗНЮК прокомментировал вердикт Донецкого апелляционного административного суда о незаконности решения областного совета «О создании условий для развития русского языка в Донецкой области», принятого 18 мая 2006 года.

А.БЛИЗНЮК согласился с решением суда, но заявил, что теперь депутаты облсовета учтут и исправят все недоработки и заново примут решение о развитии русского языка.

Он подчеркнул, что на предстоящей сессии будет принято решение о развитии русского языка в регионе, «которое на 100% будет законным и никакой суд впредь не сможет это опротестовать, а политиканские моменты и поднятие чего-то там на щит – это неправильно». «Простые люди понимают, что есть реальная жизнь, а не политическая подоплека», - подчеркнул А.БЛИЗНЮК.

Как сообщал УНИАН, Донецкий апелляционный административный суд отменил решение областного совета от 18 мая 2006 года «О создании условий для развития русского языка в Донецкой области». Данное решение суд принял 16 июля 2010 года.