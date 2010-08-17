ТВі советует Герман не удивляться, а работать

Телеканал ТВі советует заместителю главы Администрации Президента Анне ГЕРМАН создать в АП дееспособную службу мониторинга информации, которая появляется в средствах массовой информации.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ТВі.

Комментируя реакцию А.ГЕРМАН по поводу того, как телеканалу удалось узнать о письме экс-президента Польши Леха ВАЛЕНСЫ в адрес главы Украинского государства Виктора ЯНУКОВИЧА раньше, чем это письмо было официально передано Посольству Украины в Польше, в пресс-службе ТВі напомнили, что в сообщении на своем официальном сайте канал ссылается на информацию агентства AFP. По сообщению пресс-службы телеканала, о письме Л.ВАЛЕНСЫ и его содержании AFP сообщил председатель Института Леха ВАЛЕНСЫ Пётр ГУЛЧИНСКИЙ.

В связи с этим в пресс-службе ТВі отметили, что телеканал имеет собственную службу мониторинга СМИ, в частности зарубежных, и посоветовали А.ГЕРМАН создать в структуре АП подобный отдел, чтобы в дальнейшем не пропускать новостей, представляющих интерес для Президента Украины.

“Об этой новости уже давно узнал весь мир, а госпожа ГЕРМАН до сих пор ждет писем”, – отметили в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, 13 августа пресс-служба телеканала ТВі сообщила, что Нобелевский лауреат мира, бывший Президент Польши Лех ВАЛЕНСА адресовал Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ письмо, в котором выразил свою обеспокоенность «ухудшением ситуации со свободой слова в Украине».

Как сообщила пресс-служба ТВі, письмо Л.ВАЛЕНСЫ Президенту Украины было передано через Посольство Украины в Варшаве.

По словам председателя Института Леха ВАЛЕНСЫ Пётра ГУЛЧИНСКОГО, Нобелевский лауреат мира и известный борец за гражданские права в письме, в частности, выражает «обеспокоенность сообщениями, поступающими из Украины, о том, что два телеканала – «5 канал» и ТВі – лишают лицензий».

16 августа А.ГЕРМАН выразила удивление по поводу того, что телеканал ТВі обнародовал информацию о содержании письма Л.ВАЛЕНСЫ В.ЯНУКОВИЧУ раньше, чем это послание было официально передано в Посольство Украины в Польше.