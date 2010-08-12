Выставки «Красочная Украина» и «Лучший отечественный товар года»

Во исполнение Указа Президента Украины, поручения Кабинету министров Украины и по случаю 19-й годовщины Независимости Украины с 17 до 20 августа 2010 года в Национальном комплексе «Экспоцентр Украины» состоится ежегодная общегосударственная выставочная акция «Красочная Украина» и Всеукраинский конкурс-выставка «лучший отечественный товар года». Одним из ключевых моментов программы выставочной акции является Всеукраинский call-центр «Подай предложение к проекту Налогового кодекса Украины», где с 17 августа все участники и гости могут подать свои поправки к проекту Налогового кодекса Украины, сделав свой вклад в усовершенствование новой «экономической конституции» государства.

17 августа в 14.00в павильоне №1 (бывшая ВДНХ) будет проведен “круглый стол” “Влияние нового Налогового кодекса Украины на бизнес–среду” при участии руководства Государственной налоговой администрации Украины, руководителей облгосадминистраций и представителей бизнесовых структур, которые будут обсуждать пути реформирования налоговой системы, принятия и обобщения предложений к проекту Налогового кодекса Украины. Работа Всеукраинского call-центра продлится до 20 августа.

Ведущая “круглого стола” – Элла ЛИБАНОВА, академик Национальной академии наук Украины, доктор экономических наук, заслужен экономист Украины, директор Института демографии и социальных исследований.

Организаторы “круглого стола”: Государственная налоговая администрация Украины, Национальный комплекс «Экспоцентр Украины».

Организаторами выставки “Красочная Украина” являются министерства, другие центральные органы исполнительной власти, Совет министров АР Крым, областные, Киевская и Севастопольская городские государственные администрации.

Главным распорядителем выставки, согласно Указу Президента Украины, определен Национальный комплекс «Экспоцентр Украины».

Целью данного выставочного мероприятия является демонстрация достижений страны в отраслях экономики, социальной и культурной сферах; презентация отечественными предприятиями лучших научно-технических разработок, техники и технологий, конкурентоспособной продукции и экспортных возможностей с целью выхода на новые рынки.

14 участников отраслевых экспозиций будут представлять министерства и другие центральные органы исполнительной власти, в частности, Минобразования, МИД, Минтруда, Минпромполитики, Минтранс, Минрегионстрой, МЧС, Нацбанк, Госкомлесхоз, Киевгорстрой, Украинский государственный научно-исследовательский институт проектирования городов "Діпромісто" и тому подобное и продемонстрируют в павильоне №1 производственный и научный потенциал отраслей Украины.

В рамках отдельной экспозиции (павильон №23) 64 учреждения Национальной академии наук Украины будут презентовать 1056 научных разработок из разделов: информатика; механика; физика и астрономия; наука о Земле; физико-технические проблемы материаловедения; физико-технические проблемы энергетики; ядерная физика и энергетика; химия; молекулярная биология, биохимия, экспериментальная и клиническая физиология; общая биология; история, философия и право.

В выставке принимают участие 23 региона Украины.

Региональные экспозиции Автономной Республики Крым, 20 областей, городов Киева и Севастополя размещаются в павильонах № 2, 3, 7, 9 и на открытых площадках «Экспоцентра Украины».

Что представят области: Волынская область планирует показать на стенде продукцию ведущих предприятий пищевой, химической, легкой, деревообрабатывающей промышленности региона, а также аграрного сектора и машиностроения. Также на стенде можно будет найти информацию относительно инвестиционных предложений предприятий, учреждений и организаций области, свободных земельных участков.

Днепропетровская область представит на выставке одну из наибольших экспозиций. Здесь можно будет увидеть отраслевое достояние, начиная от оборонного комплекса (ГП «КБ “Южное” им. Г.К.Янгеля» и ГП «ПО „Южный машиностроительный завод им. А.М.Макарова»,) до аграрного сектора (Корпорация «Агросоюз», ОАО «Криворожхлеб» и др.).

Житомирская область будет представлена предприятиями лесной и деревообрабатывающей (ГП «Коростышевское лесное хозяйство»), легкой (ОАО «Бердичевская фабрика одежды»), машиностроительной (ОАО «Прогресс»), металлургической, фарфоро-фаянсовой (Довбышский фарфоровый завод) и химической (ЗАО «Янтарь»), а также 27 компаниями пищевой промышленности. Впервые на выставке будет презентовано ООО «Пеллет-энерго Емильчино» – отечественный производитель экологически чистого биотоплива.

Коллективной экспозицией при участии ведущих промышленных предприятий выступит Запорожская область. Генеральный спонсор участия региона - Пологовский маслоэкстракционый завод, который специализируется на переработке масличных культур, спонсорами – Бердянский морской торговый порт, ОАО «Днепроэнерго», ООО «Лакомка» ТМ «Лускунчик». Среди участников выставки от области – швейная фабрика «Селена», ЗАО «Светотехника», ООО «Айс Запорожье» и другие.

В Ивано-Франковской области динамически развиваются важные для экономики отрасли промышленности. Поэтом, экспозиция региона в рамках выставки будет едва ли не наиболее интересная. ООО «Карпатнафтохим», ООО «Украинская бытовая техника» (ТМ ARDO и Whirlpool), ПО «Карпаты», ООО «Тикаферлюкс» (меховая одежда), ОАО «Ивано-Франковскцемент» и ООО «3 Бетона» – все эти предприятия способны предложить уникальные для отечественного рынка продукты, которые отвечают европейским требованиям качества.

Кировоградская область презентует широкое предложение продуктов отечественного машиностроения (ОАО «Красная звезда», ОАО «Гидросила», ЗАО «Радий» и др.), хорошо известных как в Украине, так и за рубежом. Стратегически важной для экономики области является и пищевая (ОАО «Мясокомбинат «Ятрань», ГАК «Хлеб Украины», ТМ «Ласка» и «Златомед») и легкая (ООО «Куртаж») также в экспозиции будет представлена промышленность.

На стенде Львовской области, кроме собственно предприятий, будет представлено и ряд инвестиционных проектов, в частности связанных с развитием топливно-энергетического комплекса. Среди участников экспозиции – известные компании и предприятия: ПАО «Дрогобычский завод автомобильных кранов», ОАО «Библюос», ОАО «Концерн Электрон», «Электробытприбор», «Світоч», «Галичина», «Галка», Перша приватна броварня и другие.

Пищевая, перерабатывающая и аграрная промышленность Николаевской области будут представлены известными предприятиями – ОАО «Коблево», ОАО «Золотой колос», ООО «Сандора», ОАО «Сан Инбер Украина» и др. Экспозиция региона логично будет дополняться предприятиями машиностроения (в том числе и судостроение), морского и речного транспорта, энергетической отрасли (ПП «Южно-украинская АЭС») и легкой промышленности, а также последними разработками в сфере науки и инвестиций.

Ровенская область представит двадцать компаний, среди которых - ГП «Янтарь Украины» (украшения, картины, панно из янтарной крошки), ОАО «Ровноазот» (минеральные удобрения, известные в 40 странах мира), Ровенская атомная электростанция, ООО «Газотрон-Люкс» (первое на территории СНГ производство люминесцентных энергосберегающих ламп). Кроме того, достаточно широко будет представлен агропромышленный комплекс региона.

Экспозиция города Севастополь будет поражать многообразием представленных товаров и услуг – судоходство в экспозиции, судостроение и ремонт (ГП «Морской рыбный порт», ОАО «Электро Лтд.»), виноделие (ОАО «Инкерманский завод марочных вин», ГП «Севастопольский винзавод»), рыбная (ООО «Антарктика») и мясоперерабатывающая («Колбасы Камо») промышленность, строительство (ООО «Центр «Аюмель»), туризм («Интехтур») и другое.

К самым большим предприятиям Тернопольской области можно отнести «ОСП «Корпорация Ватра», ОАО ТРЗ «Орион» (машиностроение и металлообработка), Чертковский сахарный завод, Кременецкое ЗАО «Молоко», Тернопольский молокозавод (пищевая промышленность), ЧП фабрика «Новая» (деревообрабатывающая), ОАО «Текстерно» (легкая), ООО «Фомлайн-запад» (химическая и нефтехимическая). Их продукция и услуги, вместе с широким ассортиментом других предложений, будут составлять многообразие тернопольской экспозиции.

Харьковская область будет предлагать ассортимент свыше 30 компаний края. Среди участников – знакомые имена: ОАО «Турбоатом», КП «Тепловые сети», НТУ «ХПИ», ООО «Мангуст», ГП «Харьковский завод шампанских вин», «Бисквит-шоколад», ООО «Салтовский мясокомбинат» и другие. Центральная часть стенда региона будет оригинально оформлена в виде выдающейся достопримечательности Харькова – ротонды фонтана «Зеркальная струя».

Достижения Черкасской области будут представлять ООО «ОСТ - ИНВЕСТ» (оборудование для птицеводства), ГК «Агрополис» (молочная продукция), ОАО «Черкасыхлеб», МПП «Агропромресурсы» (ТМ «Рыбак»), ОАО «Монфарм», ООО «Хлебная Нива», КП Аэропорт «Черкассы», Технологическая корпорация «ЕС» и другие.

Черниговская область основной акцент будет делать на пищевой промышленности – кондитерские изделия, напитки, консервы (ОАО «Продовольственная компания «Ясень», ЗАО «Нежинский консервный завод», ГП «Дринкс Украина») и тому подобное, а также авторской сувенирной продукции из керамики, дерева (Культурно-художественный центр «Крутая лестница»). Отдельные экспозиции в рамках презентации региона – «Леса Черниговщины» и «Черниговщина аграрная» – наглядно расскажут о туристически-рекреационном потенциале Сиверского края.

Нам есть чем гордиться и что показывать. Но это далеко не все сюрпризы, предусмотренные организаторами и экспонентами для посетителей. 18 августа состоится награждение победителей Всеукраинского конкурса «Лучший отечественный товар 2010 года», в рамках которого номинируются высокотехнологичные товары, услуги и разработки, представленные отечественными предприятиями. Каждый посетитель мероприятия сможет не только наглядно увидеть последние достижения науки и промышленности собственного государства, но и попробовать наилучшие образцы пищевой промышленности. Бизнесмены здесь встретятся с коллегами и найдут партнеров в любой сфере экономики. Поэтому «Экспоцентр Украины» гостеприимно приглашает присоединиться к настоящему празднику!

Важной составляющей общегосударственной выставочной акции «Красочная Украина» является Всеукраинский конкурс-выставка «Лучший отечественный товар 2010 года», где будет номинироваться высокотехнологичная продукция, товары и услуги, которые предлагаются на внутренние и внешние рынки.

Заданием конкурса является награждение лучших отечественных товаров и товаропроизводителей и информирование о них государственных структур, дипломатических кругов, общественности.

Среди номинированных товаров – промышленная, сельскохозяйственная и пищевая продукция, а также научные разработки, услуги известных банков, оздоровительных заведений, гостиниц.

Торжественное награждение номинантов конкурса – 18 августа.

Выставка «Красочная Украина» будет сопровождаться презентационными и культурно-художественными мероприятиями, которые вошли в Программу общегосударственной выставочной акции.

На открытых площадках «Экспоцентра Украины» развернется этнографическая экспозиция «Местечко мастеров» и Ярмарка ко дню Независимости Украины, где можно ознакомиться и приобрести уникальные изделия народных мастеров декоративно-прикладного и ужиткового искусства.

На церемонию официального открытия выставки, которое состоится 17 августа 2010 года в 12 часов на центральной сцене «Экспоцентра», приглашаются руководители государства, центральных органов исполнительной власти и местного самоуправления, представители посольств и торгово-экономических миссий.

Информационную поддержку общегосударственной выставочной акции «Красочная Украина» обеспечили: Официальные медиа-партнеры – газеты «Урядовий кур’єр», «Газета по-київськи», «Газета по-одеськи», «Теленеделя», «Сегодня»; «Реклама на село», «Чим хата багата»; журналы «Караван», «Партнер», «Работодатель», «Украина. ІІІ тысячелетие»; еженедельники «Пресс-Биржа», «Прайсы Донбасса»; радио «Эра FM» и «Киев»;

в Интернете: УКРОП - Виставки - Барвиста Україна 2009, ... лабораторний портал - Події цього року, Херсонська обласна державна адміністрація, Официальный сайт Кировоградской торгово-промышленной палаты,Ambasada Ukrainy w Rzeczypospolitej Polskiej, Офiцiйний веб-портал Київської мiської влади, Yottos News - Новости Украины, Запорізька область — регіон можливостей, Сумська міська рада,www.krm.dn.ua, www.prodpit.com.ua, Івано-Франківська обласна державна адміністрація, www.svyatoshin.kyiv-city.gov.ua, www.bershad.ua та інші.

Информационный стенд - в павильоне № 9.

Размещение экспозиций в павильонах «Экспоцентра»

№ 1 - министерства, другие центральные органы исполнительной власти;

№ 2 - экспозиция Волынской, Донецкой, Сумской, Тернопольской, Херсонской, Черниговской областей, г. Севастополь;

№ 3 - экспозиция Винницкой, Днепропетровской, Житомирской, Киевской, Львовской областей;

№ 7 - экспозиция АР Крым, г. Киев, Одесской, Ровенской, Харьковской областей ;

№ 9 - экспозиция Запорожской, Ивано-Франковской, Кировоградской, Луганской, Николаевской, Черкасской областей;

№ 23 - экспозиция Национальной академии наук Украины.