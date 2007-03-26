Янукович: после выборов стало видно, кто есть кто

Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ считает, что президентские выборы 2004 года и парламентские – 2006-го дали Украине как негативные, так и позитивные результати.

Об этом премьер заявил сегодня вечером в эфире телеканала «Украина».

«Негативные мы получили в экономике, позитивные мы получили в демократических основах развития общества», - заявил В.ЯНУКОВИЧ.

По его мнению, после выборов народ оценил возможности каждой политической силы, и стало видно, «кто есть кто в нашем государстве». «Страна серьезно повзрослела за этот период времени», - подчеркнул премьер.