Янукович: после выборов стало видно, кто есть кто
22:00, 26 марта 2007Политика
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...где плюсы, где минусы
Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ считает, что президентские выборы 2004 года и парламентские – 2006-го дали Украине как негативные, так и позитивные результати.
Об этом премьер заявил сегодня вечером в эфире телеканала «Украина».
«Негативные мы получили в экономике, позитивные мы получили в демократических основах развития общества», - заявил В.ЯНУКОВИЧ.
По его мнению, после выборов народ оценил возможности каждой политической силы, и стало видно, «кто есть кто в нашем государстве». «Страна серьезно повзрослела за этот период времени», - подчеркнул премьер.
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