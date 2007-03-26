Янукович: еще не поздно создать широкую коалицию

Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ считает, что сегодня еще не поздно создать широкую коалицию в парламенте.

Об этом он заявил вечером в эфире телеканала «Украина».

«И сегодня это не поздно сделать (создать коалицию – УНИАН) и реально», - заявил В.ЯНУКОВИЧ.

Нужно отбросить «эмоции и взаимные упреки, и подумать над тем, как вместе стабилизировать политическую ситуацию и как работать. Мы готовы к этому», - заверил премьер.

"Мне неприятно об этом говорить, но я скажу, что наверное Президенту нужно было встретиться (с коалиционным правительством - УНИАН) на второй, на третий день, ну пусть даже на второй, на третий месяц, после того как правительство начало работать, и коалиция начала работать. Я думаю, правильно было бы встретиться с полным составом правительства, поговорить, как мы будем осуществлять внутреннюю политику, внешнюю, что мы будет делать... Наверное, нужно было бы нам сесть и обсудить. По этому у нас здесь есть вопрос, мягко говоря. Но я никогда не теряю веры, не теряю надежды», - заявил В.ЯНУКОВИЧ.