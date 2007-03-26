Ключковский хочет хоть в чем-то уравнять Ющенко и Януковича

Предложение представителей Партии регионов запретить Президенту Украины быть почетным председателем партии или блока бессмысленно и бесперспективно.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе блока “Наша Украина”, об этом заявил народный депутат, член фракции “Наша Украина” Юрий КЛЮЧКОВСКИЙ, комментируя зарегистрированный членом Партии регионов Василием КИСЕЛЕВЫМ законопроект о внесении изменений в закон “О политических партиях в Украине”.

По словам Ю.КЛЮЧКОВСКОГО, в таких предложениях прослеживается абсолютно неконструктивная позиция “антикризисного” большинства, поскольку идет попытка законом ограничить статус Президента. “Это не согласуется с Конституцией. Ведь обязанности, права и полномочия Президента четко прописаны в Основном законе”, - сказал народный депутат.

Он отметил, что закон “О политических партиях” не может никоим образом регулировать подобный вопрос. Кроме того, по словам Ю.КЛЮЧКОВСКОГО, этот законопроект задевает не только политический статус Президента, но и ограничивает его действия. “Это уже вообще переходит любые границы”, - считает народный депутат.

Он напомнил, что коалиция постоянно говорит о приуменьшении функций Президента и усилении функций премьера. “Тогда с их стороны было бы целесообразно вносить соответствующие предложения относительно ЯНУКОВИЧА. Ведь премьер должен быть премьером для всех украинцев, а не для одной лишь партии или коалиции. Он тоже должен быть внепартийным”, - отметил Ю.КЛЮЧКОВСКИЙ. При этом он добавил, что в таком случае “антикризисники” выглядели бы последовательными.

Как сообщал УНИАН, народный депутат Украины Василий КИСЕЛЕВ (фракция Партии регионов) внес на рассмотрение парламента законопроект «О внесении изменений в статью 6 Закона Украины «О политических партиях в Украине». Законопроектом предлагается запретить Президенту Украины быть членом политической партии, входить в состав ее руководящего органа или на общественных началах представлять интересы политической партии. В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что выполнение Президентом Украины обязанностей почетного председателя партии (блока партий), приводит к нарушению им Конституции Украины и присяги народу, принесенной на торжественном заседании Верховной Рады Украины.