Черновецкий пообещал 100 тысяч гривен вознаграждения

100 тыс. грн. вознаграждения обещает Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ тому, кто сообщит имена злоумышленников, совершивших покушение на здоровье и жизнь депутата Деснянского районного совета от фракции «Блок Леонида Черновецкого» Юрия ТИТОВА.

Как сообщили на «Радио Киев», об этом мэр заявил во время сегодняшнего посещения пострадавшего в больнице.

Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ выразил убеждение, что Ю.ТИТОВ “своими честными действиями наступил на хвост бандитским группировкам”.

Сейчас угрозы для жизни пострадавшего депутата Ю.ТИТОВА уже нет. Однако врачи оценивают его состояние как тяжелое. У потерпевшего сильные ожоги глаз, пищевода и трахеи, впрочем, Ю.ТИТОВ остался зрячим.

Как сообщал УНИАН, ночью 23 марта в 2007 г. было осуществлено покушение на здоровье и жизнь депутата Деснянского районного в городе Киеве совета Ю.ТИТОВА - неизвестные облили его кислотой. Сейчас пострадавший находится в реанимации Центра термических поражений и реконструктивно-пластичной хирургии.

Блок Черновецкого связал покушение на депутата с его эффективными попытками легализовать и упорядочить деятельность парковочных площадок, разрушить коррупционные схемы в этой сфере, которые были созданы при каденции прошлой власти. С сентября 2006 г. по январь 2007 г. Ю.ТИТОВ был и. о. директора, а в январе текущего года назначен директором КП „Деснянскпарксервис ”.

По факту нанесения тяжелых телесных повреждений Ю.ТИТОВУ сотрудники Деснянского райотдела милиции столицы возбудили уголовное дело по ч.1 ст.121 (Умышленное нанесение тяжелых телесных повреждений) Уголовного кодекса Украины.