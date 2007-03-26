Горбаль заявляет, что отставка Довгого - журналистская фантазия

Народный депутат, председатель Киевской городской организации Партии регионов Василий ГОРБАЛЬ отмечает, что у Партии регионов нет никаких планов инициировать отставку секретаря Киевсовета Олеся ДОВГОГО.

Об этом В.ГОРБАЛЬ заявил в интервью УНИАН.

Народный депутат назвал сегодняшнюю публикацию газеты „Коммерсант-Украина” о вроде бы планах Партии регионов инициировать отставку секретаря Киевсовета „ярким примером журналистских домыслов”.

„Это именно та ситуация, когда человек слышит какие-то слова, однако не понимает контекста, в котором они сказаны. Я действительно общаюсь с моим коллегой Михаилом ПОЖИВАНОВЫМ, но стиль наших разговоров непонятен для большинства людей, которые нас окружают, поскольку это наши личные отношения и мы имеем на это право”, - отметил народный депутат.

Он также отметил, что Партия регионов не заинтересована в дестабилизации ситуации в столице „а распространение подобной информации некоторыми СМИ является одним из вариантов дестабилизации”.

„На сегодня у Партии регионов, в том числе и в столичной партийной организации, и во фракции Партии регионов в Киевсовете, нет никаких планов по инициации отставки Олеся ДОВГОГО. Более того, это вопрос никак нами не обсуждался, мы не будем инициировать внесения данного вопроса в повестку дня сессии и никаких консультаций в этом направлении с другими политическими силами мы не вели и не ведем”, - подчеркни В.ГОРБАЛЬ.