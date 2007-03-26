Киселев клянется переходить улицу только на зеленый свет

Народный депутат Василий Киселев, входящий в состав фракции Партии регионов, заявил об оказываемом на него давлении и угрозах в связи с работой во временной следственной комиссии по вопросам проверки ситуации с обеспечением природным газом украинских потребителей, расчетами за поставленный природный газ и возможными нарушениями действующего законодательства на энергетическом рынке Украины. Об этом он заявил на пресс-конференции сегодня.

Как сообщает ЛигаБизнесИнформ, Киселев отметил, что в связи с его работой в указанной комиссии за ним постоянно идет слежка. По словам депутата, он получил «два предупреждения с запугиваниями» в свой адрес, на основании чего передал соответствующий запрос в Службу безопасности Украины.

Киселев подчеркнул, что в случае, если прозвучит информация о том, что на него «напали хулиганы» и он «находится в реанимации», - это «заказ». «Поэтому на охоту я ездить не буду, а улицу буду переходить только на зеленый свет», - сказал Киселев, добавив при этом, что сделает «все возможное, чтобы довести работу комиссии до логического конца».

Он также заверил в том, что материалы, полученные комиссией, с юридической точки зрения – «железобетонные». Однако Киселев не исключает, что существует политическое решение о том, чтобы не предавать их огласке. По его словам, фракции БЮТ и «Наша Украина» в последнее время «прикладывают максимум усилий для того, чтобы отчет комиссии не был заслушан на заседании парламента».

При этом Киселев сообщил, что комиссия в рамках своей работы получила официальные материалы Генеральной прокуратуры по делу бывшего премьер-министра Украины Павла Лазаренко. По его словам, эти документы доказывают, что Тимошенко «проходила свидетелем по делу Лазаренко и была признана соучастницей его преступлений». Лидер БЮТ, отметил Киселев, "до сих пор не привлечена к ответственности". Это, по его словам, свидетельствует о том, что "ее зачем-то прикрывают".

В.Кивелев считает, что с одной стороны Ю.Тимошенко "удерживают на мощном крючке в Украине", а с другой стороны, США не заинтересованы в том, чтобы возвращать незаконно вывезенные из Украины $440 млн., которые проходят по делу П.Лазаренко. В связи с этим члены временной следственной комиссии Верховной Рады планируют обратиться к правительству США с требованием вернуть эти деньги в Украину.

Напомним, 18 ноября 2005 года Верховный Суд Украины закрыл все уголовные дела против Юлии Тимошенко, Александра Тимошенко, Геннадия Тимошенко, Евгения Шаго, Лидии Сокольченко, Антонины Болюры за отсутствием состава преступления.