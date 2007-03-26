Костенко: не видно, чтобы коалиция собиралась распадаться

Лидер Украинской народной партии Юрий КОСТЕНКО считает, что на сегодня проведение досрочных парламентских выборов возможно только под давлением общественности.

Об этом он заявил сегодня во время пресс-конференции в УНИАН.

“Если избиратель скажет, что он не хочет терпеть дальше издевательств над собой, то, действительно, избиратель может сказать “нет” такой Верховной Раде”, - отметил Ю.КОСТЕНКО.

По его словам, УНП выступала за проведение досрочных выборов в ВР еще летом прошлого года, когда антикризисная коалиция не смогла сформировать правительство в сроки, определенные Конституцией Украины. При этом лидер УНП напомнил, что Президент Виктор ЮЩЕНКО не использовал эту возможность.

По словам Ю.КОСТЕНКО, на сегодня у Президента нет возможности распустить Верховную Раду. Он напомнил, что согласно Конституции Президент имеет право распустить Верховную Раду в случае непринятия бюджета или если коалиция распадется.

“Не видно, чтобы нынешняя коалиция собиралась распадаться. Она, напротив, укрепляется... Относительно бюджета, то даже самый антинародный бюджет если будет принят, то Президент вряд ли сможет распустить такую Верховную Раду”, - сказал Ю.КОСТЕНКО.

В связи с этим, отметил он, “остается один источник – это украинский гражданин”.