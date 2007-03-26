Богатырева призывает вынуть камни из-за пазухи рубашек от кутюр

Координатор парламентского большинства, лидер фракции Партии регионов Раиса БОГАТЫРЕВА призывает Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО и лидера объединенной оппозиции Юлию ТИМОШЕНКО совместно работать над национальным диалогом “за нашим, к сожалению, еще “не обтесаным столом» для национального интереса”.

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении Р.БОГАТЫРЕВОЙ.

“Необходимо на время, предусмотренное Конституцией, спрятать боевые топорики и вытянуть все камни из-за пазухи рубашек от модных кутюрье”, говорится в заявлении.

По словам Р.БОГАТЫРЕВОЙ, “власть - это только мгновение и чужой сладкий сон. А наша политическая история - скрижали вечности, куда вписываются все благие дела в интересах всей нации”. “Над ними, - заверяет она, - и хочет работать парламентско-правительственная коалиция совместно с Президентом и политическим меньшинством”.

В то же время, как заявила Р.БОГАТЫРЕВА, “последние заявления лидера объединенной оппозиции Ю.ТИМОШЕНКО о создании неконституционного органа - Комитета национального спасения, не скрывают призывы к смене конституционного строя за пределами правового поля, свидетельствуют об отказе оппозиции от диалога как способа организации демократических процессов и перехода к сценарию разрушения общественной стабильности, гражданского неповиновения и революционного давления на органы государственной власти, в первую очередь на Президента и Конституционных Суд”.

Особенно беспокоит, по словам координатора большинства, “заинтересованное участие в этом процессе Президента Украины, который своей публичной позицией в последнее время демонстрирует практически полную поддержку популистских и опасных для возрожденного общественного диалога действий политического меньшинства, требующего реванша”.

При этом Р.БОГАТЫРЕВА подчеркнула, что Президент, как гарант основных ценностей национальной независимости и соблюдения Конституции, не может действовать от имени оппозиции и в интересах только меньшинства. “Его конституционная миссия - способствовать политическому большинству и его правительству в проведении реформ и обеспечению стабильности государственного развития, увеличению базы законных прав и свобод украинцев”, - заявила лидер фракции Партии регионов, добавив, что “порожденный конфликт при участии Президента чрезвычайно тяжело, как показывает наш опыт, будет разрешить”. Конфликт, по убеждению Р.БОГАТЫРЕВОЙ, “может привести только к глубокому кризису и потерям нации. Особенно если речь идет о прочности и нерушимости конституционного строя”.

В связи с этим, как сказала координатор большинства, особую тревогу вызывает информация об усилении политического давления на судей Конституционного Суда, в том числе и с использованием легитимных возможностей Президента Украины: запрещение командировки судей в Страсбург, беспрецедентность проведения с ними совещания в Секретариате Президента. “Это может быть расценено, ввиду абсолютной независимости Конституционного Суда от любых позиций главы государства или другой политической власти в Украине, как нескрываемое влияние на правосознание и профессиональную добросовестность судей, которые обязаны обеспечивать верховенство Конституции”, предостерегает Р.БОГАТЫРЕВА.

“Давление на Конституционный Суд, если оно и будет инициировано, может только уничтожить наши эффективные, но еще слабые общенациональные достижения, заставить политическое большинство к ответным шагам по защите конституционного строя, прав и свобод гражданина”, - убеждена Р.БОГАТЫРЕВА.