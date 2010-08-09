Янукович отправил Медведько на розыск поджигателей

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ провел встречу с генеральным прокурором Александром МЕДВЕДЬКО.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, в первую очередь Президент подчеркнул важность оперативного реагирования органов прокуратуры на факты умышленных поджогов, которые сегодня фиксируются в Украине. «Необходимо как можно скорее решить, каким образом нам избавиться в будущем от этой проблемы. Ведь те, кто занимаются умышленными поджогами, должны за это отвечать, потому что от их действий страдает страна, ее экономика», – подчеркнул В.ЯНУКОВИЧ.

В контексте завершения кампании сбора урожая и начала реализации зерна глава государства обратил внимание генерального прокурора на необходимость реагирования на политику искусственного сбивания цены, которую сегодня пытаются проводить зернотрейдеры.

«Мы сейчас хотим создать все условия, чтобы сельхозпроизводители вернули свои средства, вложенные в этот урожай», – подчеркнул Президент, напомнив об установлении закупочных цен. «Государство показало пример, и прежде всего мы закупаем сейчас это зерно в Государственный резерв», – сказал он.

Вместо этого зернотрейдеры фактически «вынуждают сельхозпроизводителей дешево продавать зерно». «Поэтому я просил бы, чтобы в этих вопросах законодательство выполнялось, и зернотрейдеры не обворовывали сельхозпроизводителей, крестьян», – подчеркнул Президент, говоря о целесообразности организации проверки выполнения субъектами зернового агрорынка действующего законодательства.

В.ЯНУКОВИЧ также подчеркнул важность недопущения случаев экспортирования зернотрейдерами зерна несоответственно класса для возмещения завышенных сумм НДС. «Это прямое обворовывание бюджета. И этот вопрос также должен сейчас быть в сфере работы Генеральной прокуратуры», – отметил Президент.

Глава государства высказался за целесообразность проведения Генпрокуратурой соответствующего координационного совещания со всеми регионами и с участием других правоохранительных органов с целью установления «действенного контроля» в этом вопросе.

Во время разговора Президент отдельно обратил внимание генерального прокурора на вопрос незаконного усыновления и вывоза из Украины детей. Глава государства подчеркнул, что обнародованная недавно в СМИ информация о неединичных случаях незаконного усыновления детей по фиктивным документам должна быть тщательным образом проверена. «Я просил бы, чтобы вы также взяли этот вопрос под контроль на ранней стадии – стадии оформления документов об усыновлении и вывозе детей», – сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Глава государства, кроме того, ожидает от Генеральной прокуратуры более эффективной борьбы с незаконной трансплантацией органов на территории Украины. По его словам, речь идет, в частности, о необходимости проверки обнародованной в СМИ информации о таких случаях.

«По моему мнению, работа правоохранительных органов в этом направлении является неэффективной, и я просил бы вас поднять этот вопрос на надлежащий уровень», – сказал Президент, обращаясь к Генеральному прокурору.

Докладывая главе государства относительно затронутых им вопросов, А.МЕДВЕДЬКО, в частности, сообщил, что Генпрокуратура организовала проверку соблюдения требований Лесного кодекса Украины и закона о пожарной безопасности. «Этот вопрос действительно актуален. В каждом регионе уже созданы мобильные следственно-оперативные группы, и эта ситуация внимательно отслеживается», – сказал Генеральный прокурор, добавив, что выявлены факты умышленных поджогов. В частности в Днепропетровской области возбуждены четыре уголовных дела. Поджигатели задержаны.

По словам А.МЕДВЕДЬКО, прокуратура Днепропетровской области заканчивает досудебное следствие в отношении руководителя лесного хозяйства Министерства обороны. «Сегодня ему предъявлено обвинение, избрана мера пресечения в виде ареста. Уже завтра это уголовное дело будет направлено в суд», – сказал А.МЕДВЕДЬКО. Он отметил, что задание проверить соблюдение закона о пожарной безопасности получили прокуроры всех областей, а результаты этих проверок будут рассмотрены на расширенной коллегии Генпрокуратуры уже в этом месяце.

Генеральный прокурор также доложил Президенту, что соответствующие задания поставлены перед местными прокуратурами относительно сохранения нового урожая, недопущения его уничтожения или повреждения огнем и тому подобное.

«Что касается вывоза детей, а также незаконной трансплантации внутренних органов, я согласен с Вами. Действительно, на этом направлении роботу правоохранительных органов невозможно считать удовлетворительной. Поэтому я обещаю Вам, что мы в ближайшее время разберемся в этой ситуации и примем дополнительные меры для усиления прокурорского надзора», – подчеркнул генеральный прокурор.