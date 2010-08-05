Тимошенко припомнила Януковичу его клятвы

Председатель партии “Батькивщина” Юлия ТИМОШЕНКО призывает граждан Украины в судебном порядке обжаловать решение власти о повышении цен на газ для населения на 50%.

Об этом говорится в переданном агентству УНИАН заявлении Ю.ТИМОШЕНКО.

Она сообщила, что 19 июля компания “РосУкрЭнерго АГ” обратилась в Шевченковский районный суд г. Киева с ходатайством о принудительном выполнении решения Стокгольмского арбитражного суда от 8 июня 2010 года, согласно которому Национальная акционерная компания “Нафтогаз Украины” обязана вернуть «РосУкрЭнерго» 12,2 млрд. кубометров газа.

“Это решение стало возможным за счет сдачи национальных интересов и сговора государственных чиновников и акционеров частной компании. Государство фактически отказалось от защиты интересов своих граждан и способствует обогащению группы ФИРТАША-БОЙКО-ЛЕВОЧКИНА, которые сегодня руководят правительством Украины и Администрацией ЯНУКОВИЧА, - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

Она отметила: “Нет сомнения, что эти деньги государство будет брать из кармана каждого гражданина”.

“Повышение тарифов на газ на 50% сделано именно для этого. Надеюсь, вы все помните, как, подписывая позорные Харьковские соглашения о сдаче Черноморского флота в обмен на скидку на газ, ЯНУКОВИЧ клялся не трогать тарифы вообще…”, - отметила Ю.ТИМОШЕНКО.

По ее словам, “мое правительство ни разу за два года не переводило проблемы выполнения государственного бюджета на простых людей, не повышало тарифы, как бы тяжело нам не было удерживать экономику в условиях мирового финансового кризиса”.

“Я призываю всех небезразличных граждан Украины приобщиться к моей инициативе: чтобы не платить из собственного кармана коррупционерам от власти, обратиться в качестве третьего лица в суд, который рассматривает ходатайство “РосУкрЭнерго”. Мы должны защитить себя и защищать свою страну сами, потому что ни гарант Конституции, ни правительство, сформированное олигархами, не предпринимает никаких действий для отстаивания интересов своего государства и своего народа”, - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

Она также отметила: “Не позволим наживаться ЯНУКОВИЧУ и его команде за счет повышения цен на газ для простых людей”.

“В конечном итоге, в случае выполнения арбитражного решения нас ожидает не просто очередной рост цен на газ – уже этой зимой под угрозой холода окажется все население Украины, а вместе с ним - и наша независимость”, - считает Ю.ТИМОШЕНКО.

В заявлении также отмечено, что на официальном сайте Ю.ТИМОШЕНКО (http://www.tymoshenko.ua/uk/article/zxx8vv2s) можно загрузить образец заявления и инструкцию по оформлению всех документов для обращения в суд.

Как сообщал УНИАН, Национальная комиссия по регулированию электроэнергетики своими постановлениями от 13 июля увеличила на 50% с 1 августа отпускные цены на природный газ для населения и цену на газ для предприятий теплоэнергетики, которые обеспечивают отопление и горячее водоснабжение населения.

По данным Министерства по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, в связи с повышением цен на газ тарифы на теплоснабжение и горячее водоснабжение вырастут на 20-25%.

Постепенное повышение внутренних цен на природный газ до экономически обоснованного уровня - одно из обязательств Украины в рамках сотрудничества с Международным валютным фондом.