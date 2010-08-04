Профсоюзы не понимают, почему дыру в Нафтогазе должно закрывать население

Национальный форум профсоюзов Украины (НФПУ) заявляет, что Кабинет министров оправдывает поднятие цен на газ для населения проблемами НАК «Нафтогаз Украины».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал председатель НФПУ Мирослав ЯКИБЧУК сегодня на пресс-конференции в Киеве.

По его словам, информационные материалы, которые предоставило правительство, в действительности лишь освещают смягчение последствий повышения цен на газ, но не обосновывают этого шага. Многочисленными графиками и диаграммами Кабмин освещает проблемы государства, связанные с ценами на газ, но не доводит, почему эти проблемы должны решаться только за счет граждан, а не за счет инновационных подходов и уменьшения прибылей олигархов.

При этом он добавил, что так называемое «обоснование» является очень тенденциозным, ориентированное лишь в интересах действующей власти, НАК «Нафтогаз Украины» и заинтересованных лиц, а не в интересах потребностей и интересов граждан.

«Правительство не предоставило такой аргументации увеличения цен», - сказал М.ЯКИБЧУК.

Он отметил, что правительственное обоснование поднятия цен на газ базируется лишь на одном принципе - «цены на газ должны расти, потому что должны расти». Любые другие альтернативы - повышение эффективности, экономической, организационной и технической реструктуризации и модернизации газодобывающей отрасли, системы распределения и транспортировки газа и их менеджмента - не рассматриваются. Правительство односторонне связывает рентабельность отечественных газодобывающих предприятий лишь с ценой газа для потребителя.

Также М.ЯКИБЧУК сказал, что существует опасность, что, как минимум, 3 млн. домохозяйств не получат необходимых им субсидий. Наличие в Украине 4 млн. 381 тыс. 541 домохозяйства, которые являются должниками по уплате коммунальных платежей, дает основания допустить, что существующий финансовый груз для них является непосильным и они нуждаются в государственной помощи. В то же время, правительство заявляет, что субсидии получат лишь 1,3 млн. семей. К тому же, даже эти 1,3 млн. будут иметь возможность пользоваться государственной помощью лишь 6, а не 12 месяцев в году. Иначе говоря, субсидии предусматриваются лишь на время осенне-зимнего отопительного сезона, а остальной год украинские семьи вынуждены будут готовить еду, подогревать воду и осуществлять индивидуальное отопление по максимально высоким ценам.

М.ЯКИБЧУК добавил, что Национальный форум профсоюзов Украины требует от правительства дополнительных аргументов, которые обосновывают повышение цены на газ для населения, и НФПУ продолжит отстаивать свою позицию относительно неправомерного повышения цен на голубое топливо для украинских потребителей в суде.

Напомним, Окружной административный суд г. Киева назначил на 16 сентября 2010 года первое заседание по делу по иску НФПУ к Национальной комиссии регулирования электроэнергетики (НКРЭ) Украины о признании противоправным и отмене постановления №812 о повышении розничных цен на газ для населения.

НФПУ уже имел позитивный опыт блокировки решений правительства о повышении тарифов для населения через суд. В частности, 31 августа 2009 года Окружной административный суд г. Киева удовлетворил иск Национального форума профсоюзов Украины, в котором обжаловано постановление НКРЭ от 9 июля 2009 года о повышении рыночных цен на природный газ для населения.

Как сообщал УНИАН, НКРЭ своими постановлениями от 13 июля т.г. увеличила с 1 августа 2010 года на 50% отпускные цены на природный газ для населения и цену газа для предприятий теплоэнергетики, обеспечивающих отопление и горячее водоснабжение населения.