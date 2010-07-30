Генпрокуратура признала, что Ланге был задержан по поручению СБУ

Генеральная прокуратура Украины признает, что руководитель украинского Фонда Конрада Аденауэра, гражданин Германии Нико ЛАНГЕ был задержан по поручению Службы безопасности Украины из-за его вмешательства во внутренние дела Украины.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Генеральной прокуратуры Украины, к такому выводу пришли специалисты ГПУ, которые во исполнение поручения Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА провели проверку в связи с обращением первого Президента Украины Леонида КРАВЧУКА относительно ситуации с задержанием Н.ЛАНГЕ. (Как сообщалось, 26 июня Н.ЛАНГЕ задержали в аэропорту "Борисполь" и на протяжении 10 часов отказывали во въезде в Украину – УНИАН).

"Государственная пограничная служба Украины выполняла поручение Службы безопасности Украины, принятое на основании положений абзаца 2 ч. 2 ст. 25 Закона Украины "О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства", в связи с нарушением им (Н.ЛАНГЕ) нормы "Декларации о принципах международного права, касающихся дружественных отношений и сотрудничества между государствами в соответствии с Уставом ООН" от 1974 года, что заключается в обязанности иностранных граждан не вмешиваться в дела, которые входят во внутреннюю компетенцию другого государства", - говорится в сообщении пресс-службы ГПУ.

Генеральная прокуратура также сообщает, что "последующее решение об отмене запрещения на въезд Н.ЛАНГЕ было принято в связи с локализацией негативных факторов, которые могли повлиять на государственную безопасность страны в результате деятельности этого лица".

"Таким образом, никаких негативных международных последствий для Украины не произошло, поскольку, как отмечено в соответствующем заявлении руководителя МИД от 5 июля 2010 года, в Берлине считают инцидент с Н.ЛАНГЕ исчерпанным и рассматривают его как "недоразумение", - убеждены в Генпрокуратуре.

Как сообщал УНИАН, первый Президент Украины Леонид КРАВЧУК 19 июля обратился к действующему Президенту Виктору ЯНУКОВИЧУ с призывом не допустить превращения правоохранительных органов и специальных служб в "инструменты политической игры".

Л.КРАВЧУК считает, что "все рельефнее проступает угроза втягивания этих структур, которые по определению должны стоять на страже права, свобод человека и национальных интересов, в подковровые, непрозрачные и в стратегическом плане вредные процессы".

Так, по мнению политика, решение о задержании СБУ бывшего руководителя Гостаможни А.МАКАРЕНКО, а затем и бывшего заместителя руководителя "Нафтогаза" И.ДИДЕНКО выглядят чрезмерными действиями, в которых не было необходимости в интересах расследования соответствующих дел.

"Ваше личное вмешательство остается единственно возможным фактором для возвращения работы правоохранителей в цивилизованное русло и прекращение практики, которая не красит нашу страну", - написал Л.КРАВЧУК В.ЯНУКОВИЧУ.

Н.ЛАНГЕ был задержан украинскими пограничниками 26 июня в аэропорту "Борисполь" и удерживался там в течение 10 часов, пока власть Украины не отменила запрет на его въезд в Украину.

30 июня заместитель главы Администрации Президента Анна ГЕРМАН заявила, что службы, которые не пропускали в Украину Н.ЛАНГЕ, имели очень серьезную аргументацию своих действий.

27 мая в своей аналитической статье «Первые 100 дней после смены власти в Украине: авторитарные тенденции и сближение с Россией», размещенной на официальном сайте представительства в Украине фонда, Н.ЛАНГЕ критически оценил действия команды нового Президента Виктора ЯНУКОВИЧА и изменения в Украине, которые произошли после его прихода к власти.