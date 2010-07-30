МОН предлагают переименовать в "министерство по выбиванию денег"

Народный депутат, заместитель председателя партии “Единый Центр” Леся ОРОБЕЦ считает, что Министерство образования и науки “фильтрует” ректоров высших учебных заведений накануне местных выборов.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба партии.

«Министерство образования и науки стоит переименовать в министерство по выбиванию денег с ректоров и подготовке к местным выборам», - заявила она, комментируя увольнение ректора Донецкого университета Владимира ШЕВЧЕНКО по инициативе руководителя образовательного ведомства Дмитрия ТАБАЧНИКА.

По словам политика, факты грубого давления, которым подвергаются руководители лучших высших учебных заведений Украины, являются лишь “верхушкой айсбергу тотальной фильтрации кадров высшей школы, осуществляемого накануне осенней избирательной кампании”. «Сначала скандал вокруг принуждения и.о. ректора Винницкого национального технического университета Бориса МОКИНА к перечислению «благотворительных» взносов на потребности министерства. Теперь противоправное увольнение ректора Донецкого национального университета, Героя Украины В.ШЕВЧЕНКО – без предупреждения, в разгар вступительной кампании, несмотря на возражения профсоюза, трудового коллектива и кадровой комиссии министерства», – подчеркнула Л.ОРОБЕЦ.

По мнению народного депутата, единственным логическим объяснением таких действий министра и его заместителей является вмешательство политического фактора в работу образовательного ведомства. «Руководство Минобразования откровенно манипулирует служебными полномочиями ради установления у руля ведущих ВУЗов лиц, политически и лично лояльных к Дмитрию ТАБАЧНИКУ», – отметила заместитель председателя “Единого Центра”.

В то же время Л.ОРОБЕЦ выразила уверенность в том, что в ближайшее время В.ШЕВЧЕНКО будет восстановлен в должности в судебном порядке, а Минобразования возглавит более достойный кандидат. «Надеюсь, новый министр научится действовать в правовом поле, а не готовить закон под себя», – сказала председатель подкомитета по вопросам базового образования парламента.

Как сообщал УНИАН, 29 июля министр образования и науки Украины Д.ТАБАЧНИК, не получив от ректора Донецкого национального университета В.ШЕВЧЕНКО добровольного согласия на освобождение от должности, уволил его своим приказом.

По словам В.ШЕВЧЕНКО, Д.ТАБАЧНИК встретился в университете с деканами факультетов, с преподавательским составом, который задействован сейчас в работе приемной комиссии, пообщался с представителями профсоюза. Экс-ректор утверждает, что все опрошенные министром были не согласны с отставкой, однако Д.ТАБАЧНИК все равно подписал приказ о его освобождении от должности.