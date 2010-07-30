Попов обещает киевлянам три новых станции метро и скоростной трамвай

До конца года транспортная инфраструктура столицы пополнится тремя новыми станциями метро, скоростным трамваем и новой транспортной развязкой.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, об этом сообщил и.о. председателя КГГА Александр ПОПОВ в прямом эфире «5 канала».

«До конца года транспортная инфраструктура столицы пополнится тремя новыми станциями метро, скоростным трамваем и новой транспортной развязкой, – сказал А.ПОПОВ. – Строительство этих объектов, к сожалению, в свое время было приостановлено, но сегодня работа по их достройке снова активно продолжается».

А.ПОПОВ заметил, что правительство выделило значительные средства, чтобы помочь столице решить проблемы с дорожными развязками и заторами.

«В настоящее время ведутся активные работы на Московской площади, на Подольском и Железнодорожном мостах. Кроме железнодорожного пути, там будет транспортный проезд в реверсивном режиме. До конца года мы сдадим в эксплуатацию эти объекты, и водители сразу почувствуют преимущества новаций», – заметил А.ПОПОВ. Он отметил, что нынешняя ситуация с бюджетом Киева сдерживает достаточно много инициатив, которые могли бы ускорить решение городских проблем.

Как отметил исполняющий обязанности председателя КГГА, на Покрова, 14 октября, мэрия планирует сделать киевлянам и гостям города еще один подарок – наконец, запустить после реконструкции скоростной трамвай. По словам А.ПОПОВА, финансирование этого проекта продолжается.

«Завершение строительства такого эффективного вида общественного транспорта сейчас актуально. Особенно он удобен для горожан, которые проживают на жилищных массивах вблизи Кольцевой дороги, для жителей Борщаговки, а также для студентов вузов, расположенных вдоль маршрута скоростного трамвая», – отметил А.ПОПОВ.