Новый закон о судоустройстве ограничит доступ украинцев к судам?

В связи со вступлением в силу нового закона «О судоустройстве и статусе судей» доступ рядовых украинцев к судам может быть ограничен.

Как сообщили УНИАН юридической фирме «Ильяшев и Партнеры», такое мнение высказал юрист компании Максим КОПЕЙЧИКОВ в эфире программы «Про головне» на УТ-1.

В частности, согласно закону, гражданам ограничили возможность обжаловать незаконные, по их мнению, судебные решения в Верховном Суде. Отныне сокращен перечень оснований для пересмотра Верховным Судом решений высших специализированных судов (хозяйственного, административного, а в дальнейшем – гражданского и уголовного), акцентировал адвокат.

«Во-вторых, высший суд, решение которого обжалуется, по сути, самостоятельно решает, направить ли жалобу в Верховный Суд. В-третьих, обнаружив существенные нарушения норм материального права, Верховный Суд не может принять новое решение. В его компетенции лишь направить дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции», - отметил юрист.

По словам М.КОПЕЙЧИКОВА, вряд ли Верховный Суд, лишенный возможности осуществлять кассацию и потерявший большую часть своих полномочий, «сможет выполнять те функции, которые на него возложены Конституцией Украины».

Также законом вносятся существенные изменения в процессуальные кодексы относительно сроков обжалования, порядка ведения судебного процесса, подачи и содержания исков. Таким образом, без помощи адвоката большинству граждан в новых правовых реалиях не обойтись, подчеркнул М.КОПЕЙЧИКОВ.

В то же время юрист отметил, что просчитать сегодня все риски, связанные с действием этого закона, сложно. «Еще неизвестно, заработает ли закон в том виде, в котором он принят», – констатировал он.

Как сообщал УНИАН, 27 июля Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал закон Украины «О судоустройстве и статусе судей», принятый парламентом 7 июля.

Закон определяет правовые принципы организации судебной власти и осуществления правосудия в Украине.

Кроме того, законом предусмотрено создание Высшего специализированного суда Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел, который будет действовать как суд кассационной инстанции. Таким образом ликвидируется институт двойной кассации и обеспечивается единый подход к рассмотрению дел в кассационном порядке.

Закон также вводит прозрачную процедуру назначения судьи на должность впервые. Он предусматривает совершенствование и оптимизацию процедуры привлечения судей к дисциплинарной ответственности.

Законом о судоустройстве устанавливается порядок, в соответствии с которым каждый суд общей юрисдикции является отдельным распорядителем бюджетных средств, что сделает невозможным вмешательство в его деятельность при выделении бюджетных средств и их использовании.