У Азарова придумали заменить все ЖЭКи частными структурами

Обслуживать жилищный фонд в будущем будут частные структуры и объединения совладельцев многоквартирных домов (ОСМД).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил министр по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Юрий ХИВРИЧ вчера на пресс-конференции в Житомире.

При его словам, "министерством принято решение выделять средства на капитальный ремонт домов исключительно через ОСМД. При этом Ю.ХИВРИЧ уточнил, что с начала этого года для такой цели правительством уже выделено 110 млн. грн.

"Кроме того, чтобы заменить и отремонтировать лифты в домах, ОСМД выделено также 45 млн. грн.", - добавил он.

Министр отметил, что местные органы власти должны всячески содействовать развитию таких объединений, и добавил, что учебные заведения страны вскоре будут готовить руководителей и других специалистов для ОСМД.

"Теперь кроме ЖЕКов свыше 600 предприятий разной формы собственности обслуживают жилищный фонд страны, причем, частные предприятия по большей части делают это лучше, чем государственные", - подчеркнул Ю.ХИВРИЧ.

Также министр жилищно-коммунального хозяйства одобрительно отозвался о работе житомирских объединений совладельцев многоквартирных домов, в частности, о работе образцового ОСМД «Космонавтов-28».