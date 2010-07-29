"Народная самооборона": глава МВД получил отпуск вопреки закону

Народный депутат от «Народной самообороны” Геннадий МОСКАЛЬ обратился с депутатским запросом к премьер-министру Николаю АЗАРОВА с просьбой назначить служебное расследование о предоставлении отпуска министру внутренних дел Украины Анатолию МОГИЛЕВУ.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе политической партии «Народная самооборона».

По словам политика, согласно ст. 6 Закона Украины «О Кабинете министров Украины», должности членов Кабмина принадлежат к политическим должностям, на которые не распространяется законодательство о государственной службе и трудовое законодательство.

«По данной причине члены Кабинета министров Украины должны использовать отпуск, руководствуясь Законом Украины «Об отпуске», который принят 15 ноября 1996 года и до настоящего времени является действующим», - заявил Г.МОСКАЛЬ.

Он добавил, что ст. 6 вышеупомянутого закона предусматривает: «Ежегодный основной отпуск предоставляется работникам длительностью не менее 24 календарных дней за отработанный рабочий год, который отсчитывается со дня заключения трудового договора».

«Поскольку министр внутренних дел Украины А.МОГИЛЕВ назначен на должность постановлением Верховной Рады Украины № 1968-VI от 11 марта 2010 года и отработал в должности лишь 4,5 месяцев, он не может пользоваться правом на отпуск», - подчеркнул Г.МОСКАЛЬ.