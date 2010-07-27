Завтра Бенкендорфу предстоит показать, умеет ли он держать баланс

Завтра у ведущих украинских телеканалов и СМИ будет шанс продемонстрировать объективность и сбалансированность своей информационной политики - уделив внимание не только мероприятиям с участием московского патриарха КИРИЛЛА в Киево-Печерской лавре, но и акции, посвященной годовщине крещения Киевской Руси, которую будет проводить Украинская православная церковь Киевского патриархата.

Такое мнение высказал медиа-эксперт, член ревизионной комиссии Киевского независимого медиапрофсоюза Павел БУЛГАК. По его словам, пока в украинских медиа наблюдался значительный перекос в освещении визита КИРИЛЛА и ретрансляции его месиджей. При этом, отметил медиа-эксперт, альтернативная точка зрения на этот визит со стороны других украинских религиозных конфессий либо вообще замалчивалась телеканалами, либо подавалась частично.

«Ярким примером этого стало фактически прямое участие государственного Первого национального телеканала в медийном сопровождении визита КИРИЛЛА, что, по мнению многих медиа-экспертов и обозревателей, не отвечает заявленному властью курсу на создание общественного телевидения на базе НТКУ», - заметил П.БУЛГАК.

Он напомнил, что прямые трансляции мероприятий с участием патриарха КИРИЛЛА на Первом национальном оплачивались из средств, заработанных этим государственным каналом на рекламе. «То есть этот государственный канал освещал визит московского патриарха себе в убыток и в убыток государственному бюджету Украины. При этом, таких прецедентов и предоставления такого чрезмерного медиа-преимущества другим религиозным конфессиям в Украине раньше не было», - отметил эксперт.