Какую цель преследует визит Кирилла в Украину (мнения экспертов)

Большинство экспертов считает, что в визите в Украину предстоятеля Русской православной церкви, патриарха Московского и всея Руси КИРИЛЛА присутствует политическая составляющая.

Об этом свидетельствуют переданные УНИАН результаты экспертного опроса, проведенного Институтом им. Горшенина поводу истинных целей и последствий визита главы РПЦ.

Так, директор Киевского филиала Института стран СНГ Владимир КОРНИЛОВ заявил, что визит патриарха носит исключительно пастырский характер.

«Мы видим, что патриарх всея Руси приехал молиться. Если в молитве, в проповедях кто-то находит политический подтекст - то это исключительно их личное дело. Политический оттенок вносят те политики, которые пытаются «найти черную кошку в темной комнате», когда ее там нет. Данный визит играет значительную роль в налаживании мира и единства в Русской православной церкви, ведь этот мир – чаяние значительного числа верующих Украины», - отметил В.КОРНИЛОВ.

По его словам, некоторые политики пытаются использовать визит патриарха, появляясь где-то рядом с ним в окружении, либо же, наоборот, гневно осуждая этот визит. «Но цель визита патриарха – в общении с прихожанами. Мы видим по числу людей, которые рвутся на эти молитвы и проповеди, что это действительно играет позитивную роль для наших граждан», – сказал В.КОРНИЛОВ.

Доцент Львовского национального университета, религиовед Андрей ЮРАШ, напротив, считает, что политическая составляющая визита патриарха КИРИЛЛА имеет место. «Как может быть неполитический визит, если происходят встречи с премьер-министром, с Президентом, если на высшем уровне принимают местные чиновники?», - просил он.

По мнению религиоведа, приезд патриарха КИРИЛЛА в Украину является продуманным шагом. «Это сознательно продуманная политика, нацеленная на ликвидацию автономии, – фактической, а не юридической – полученной УПЦ МП в начале 90-х годов. Для патриарха КИРИЛЛА однозначным является то, что будущее самой русской церкви без УПЦ – абсолютно нереально. Он желает вернуть православие в Украине в орбиту однозначных воздействий Московского патриархата, ибо только в такой консолидированной конфигурации всего восточного славянского ареала Московский патриархат может чувствовать себя исключительным лидером в православной ойкумене», - сказал он.

По мнению религиоведа, визит предстоятеля РПЦ повлияет на ситуацию в Украине таким образом, что «будет срабатывать на укрепление той группы в украинском православии, которая ориентирована на патриарха КИРИЛЛА, русскую церковь и Московский патриархат». «Если еще год-два назад казалось, что исключительный путь для Украины - это все же создание Поместной церкви, то сейчас идея поместности сталкивается с более уверенной, сознательной и даже агрессивной позицией тех, кто считает, что Украине Поместная церковь категорически противопоказана», - считает А.ЮРАШ.

В свою очередь, исполнительный директор Центра религиозной информации и свободы, профессор Людмила ФИЛИПОВИЧ отметила, что патриарх КИРИЛЛ не столько решает украинские проблемы, связанные с разделением православия, сколько вопросы Русской православной церкви. «Среди целей визита патриарха – преодоление украинофильских настроений, которые в последнее время появились в УПЦ МП; укрепление вселенского православия для демонстрации того, что в его ойкумене находятся такие мощные государства как Россия и Украина», - сказала эксперт.

Кроме того, по ее мнению, «постоянное упоминание единой Киевской купели в своих проповедях свидетельствует о том, что КИРИЛЛ хочет найти достаточно сильное историческое обоснование единства между российскими и украинскими православными верующими, а, учитывая кризис в западных странах, где распространен католицизм и протестантизм, показать, что единственное спасение может прийти с Востока – от восточно-христианских церквей».

Также Л.ФИЛИПОВИЧ считает, что патриарх преследует еще одну цель, которая не озвучена и отрицаема представителями РПЦ, – вернуть Украину в круг стран, которые образовались в результате коллапса советской системы. «Возможно, используя именно такой - духовно-идеологический способ - напомнить нам о единстве происхождения, предложить новую историософию дальнейшего развития, связанного с созданием новой общности, которая раньше называлась «советский народ», а теперь будет именоваться «православным народом», – сказала Л.ФИЛИПОВИЧ.

Директор Религиозно-информационной службы Украины Тарас АНТОШЕВСКИЙ сомневается в том, что визит патриарха КИРИЛЛА будет способствовать взаимопониманию между православными церквями. «Тем более, я не верю, что он в какой-то мере поможет формированию украинской христианской культуры и традиций», - отметил эксперт.

Политической составляющей визита он не исключает. «Это, можно сказать, общая централизация Московской патриархии на постсоветском пространстве. Она напрямую связана и с определенными политическими идеями, озвученными патриархом КИРИЛЛОМ в его программе о «Русском мире». Это также и пастырский визит, который имеет миссию проповедовать взгляд патриарха на определенные социальные и политические проблемы. Конечно же, параллельно с этим реализуются и вопросы политические, в частности, присутствие чиновников и политиков в окружении патриарха КИРИЛЛА, конечно, может повлиять на верующий электорат на местных выборах», – полагает Т.АНТОШЕВСКИЙ.

Эксперт отметил неоднозначность идеи «Русского мира». «Она не есть исключительно пастырской или чисто политической – это симбиоз. Это типично русское понимание идеи христианства, православия, в котором все вращается вокруг идеи Российского государства, как в свое время сказал царь Николай І: «Самодержавие, православие, народность». Но, как не раз звучало в экспертных оценках и российских аналитиков, под этим следует понимать и политическое сближение, что наши правящие политики сейчас активно демонстрируют», – отметил Т.АНТОШЕВСКИЙ.

Руководитель Отдела внешних церковных связей РПЦ МП, митрополит Илларион АЛФЕЕВ, говоря об истинных целях визита патриарха КИРИЛЛА, отметил, что патриарх приехал в Украину не как иностранный гость. «Иногда говорят, что патриарх из России здесь гость. Некоторые даже ему говорят: чувствуйте себя как дома. А он отвечает: я чувствую себя не как дома, я и так дома. Это не патриарх какой-то иностранной церкви, это патриарх Украинской православной церкви. Когда он приезжает в Украину, он приезжает к своей пастве, к своему народу, к тем людям, которые его ждут. И во время прошлого визита, и во время нынешнего мы видели десятки тысяч людей, которые собирались для того, чтобы помолиться вместе со своим патриархом. Видели их энтузиазм, их любовь и их стремление сохранить единство церкви. Внутри канонической церкви нет никаких раскольничьих настроений, это надо понимать. Вновь и вновь мы в этом убеждаемся, когда общаемся друг с другом – украинские архиереи с российскими, когда патриарх встречается со своей украинской паствой. Это единая церковь, и мы будем сохранять это единство и укреплять всеми силами», - сказал И.АЛФЕЕВ.