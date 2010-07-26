Жена Лозинского пыталась спасти от конфискации 5 паркингов в Киеве

Голосеевский райсуд Киева признал недействительными договоры купли-продажи пяти автопаркингов в столице женой экс-депутата от БЮТ Виктора Лозинского.

Об этом, как пишет "Украинская правда", сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

Как сказано в сообщении, гражданка "Лозинская С.А во избежание конфискации совершила отчуждение 5 автопаркингов по ул. Саперно-Слободской в Киеве, принадлежавших супругам на праве общей совместной собственности".

"Благодаря вмешательству Генпрокуратуры признаны недействительными сделки по продаже недвижимого имущества, направленные на избежание его конфискации", - сообщает ГПУ.

Как известно, Лозинскому инкриминируется убийство 53-летнего жителя села Грушки Валерия Олейника