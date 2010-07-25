Двое нелегалов из Молдовы ограбили около 30 квартир

Житомирские милиционеры задержали двух граждан Молдовы, которые подозреваются в совершении около трех десятков краж из квартир жителей региона.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил начальник уголовного розыска Управления МВД Украины в Житомирской области Сергей ЭРТУС.

По его словам, оперативники уголовного розыска задержали их во время совершения очередной кражи в одном из райцентров Житомирской области. Оба, нелегально находящиеся на территории Украины, пытались оказать сопротивление и сбежать.

С.ЭРТУС также сообщил, что задержанные граждане Молдовы признались, что, прибыв в Украину в конце 2009 года, "промышляли кражами не только в Житомирской, но и в соседних областях".

Он добавил, что по факту совершения серии краж против задержанных возбуждено уголовное дело. Сейчас расследование этого дела продолжается.