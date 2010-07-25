Патриарх Кирилл прибыл в Киев

Патриарх Московский и всея Руси КИРИЛЛ прибыл в Киев.

Как передает корреспондент УНИАН, самолет главы Русской православной церкви приземлился около 16.00 в аэропорту «Борисполь».

Патриарха Московского встретили предстоятель Украинской православной церкви Московского патриархата ВЛАДИМИР, архиереи УПЦ МП и духовенство Киевской епархии УПЦ МП.

После прилета патриарх КИРИЛЛ отправился в Свято-Успенскую Киево-Печерскую лавру.

В Киеве патриарх Московский пробудет четыре дня.

26 июля, согласно программе визита, патриарх посетит Софию Киевскую, возглавит заседание Священного синода РПЦ и посетит место строительства Воскресенского кафедрального собора.

27 июля в 10.00 патриарх КИРИЛЛ возглавит торжественный молебен на Владимирской горке, после которого встретится с премьер-министром Украины Николаем АЗАРОВЫМ.

Также в этот день патриарх КИРИЛЛ посетит Ионинский мужской монастырь

В этот же день, в 17.00, глава РПЦ возглавит Всенощное бдение на Соборной площади Киево-Печерской Лавры.

28 июля в 09.00 патриарх возглавит Божественную литургию на Соборной площади Киево-Печерской Лавры, после которой посетит выставку "Наследие святого князя Владимира".

28 июля в 15.30 патриарх КИРИЛЛ отбывает в Москву.