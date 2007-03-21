Янукович: будем не боком идти вперед, как говорят, а навстречу

Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ призывает все ветви власти к консолидации ради создания сильного государства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЯНУКОВИЧ заявил сегодня во время расширенного заседания правительства, посвященного подведению итогов социально-экономического развития страны в 2006 году.

«Мы намного больше сегодня настроены на позитив, чем на какой-нибудь негатив. Давайте оставим все в прошлом и будем не боком идти вперед, как говорят, а навстречу: ветер-ветер, буря – буря, но мы должны двигаться вперед шаг за шагом, и это движение должно быть с чистым лицом», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Премьер-министр также призвал руководителей всех ветвей власти отказаться от любых обвинений и оставить их в прошлом. «Пусть все это будет на уровне правоохранительных органов и законов. А политика должна быть единая, и у нее должен быть один-единственный флаг – государственный. Политика развития, повышения благосостояния граждан, создания сильной страны – такой должна быть наша политика», - подчеркнул В.ЯНУКОВИЧ.